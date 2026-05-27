Путин прилетел в Казахстан с госвизитом
2026-05-27T18:44+0300
мировая экономика
казахстан
астана
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
АСТАНА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан, передает корреспондент РИА Новости. Борт российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Госвизит Путина в Казахстан будет проходить с 27 по 29 мая. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета. Путин и Токаев с начала года встречаются во второй раз. Предыдущая встреча проходила во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования Дня Победы. Кроме того, это второй государственный визит Путина в Казахстан. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.
