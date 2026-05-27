Власти Венесуэлы с оптимизмом смотрят на возобновление турпотока с Россией

Власти Венесуэлы с оптимизмом смотрят на перспективы возобновления турпотока с Россией, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T00:18+0300
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Власти Венесуэлы с оптимизмом смотрят на перспективы возобновления турпотока с Россией, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Буквально несколько дней назад мы вновь беседовали об этом с министром туризма Венесуэлы (Даниэльей – ред.) Кабельо, которая с оптимизмом смотрит на перспективы возобновления данного направления двустороннего сотрудничества", - сказал он "Известиям".
Как добавил дипломат, сейчас ответственные эконом-операторы прорабатывают возможность запуска чартерных рейсов на курортный остров Маргарита неподалеку от берегов Венесуэлы.
В конце февраля Минэкономразвития России вслед за МИД России проинформировало о возможности возобновления туристических поездок россиян в Венесуэлу.
Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров сообщал, что Венесуэла будет востребована у россиян, если ситуация в стране, включая безопасность перелетов, полностью нормализуется после американского массированного удара в январе и операции по захвату президента страны Николаса Мадуро.
Посол: Венесуэла с оптимизмом смотрит на перспективы возобновления турпотока с Россией
