https://1prime.ru/20260527/vlozheniya-870232147.html

Куда вложить 100 тысяч рублей: финансовый консультант дал совет

Куда вложить 100 тысяч рублей: финансовый консультант дал совет - 27.05.2026, ПРАЙМ

Куда вложить 100 тысяч рублей: финансовый консультант дал совет

Если у вас есть свободные 100 тысяч рублей, их можно не только сохранить, но и приумножить. Выбор инструмента зависит от того, на какой срок вы готовы... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T03:03+0300

2026-05-27T03:03+0300

2026-05-27T03:03+0300

финансы

банки

минфин

инвестиции

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863889588_0:13:2912:1651_1920x0_80_0_0_b5bfad17fd2baed55d5eb99b15ca4f54.png

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Если у вас есть свободные 100 тысяч рублей, их можно не только сохранить, но и приумножить. Выбор инструмента зависит от того, на какой срок вы готовы расстаться с деньгами и какой риск готовы на себя взять. О том, какие варианты вложений наиболее выгодны при минимальных рисках, агентству “Прайм” рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.По словам эксперта, при горизонте в один год и минимальном уровне риска можно рассмотреть несколько вариантов. Годовой депозит в крупном банке сейчас предлагает ставки в районе 10–12% годовых — это хорошая доходность при практически минимальных рисках. Если же открыть короткий депозит на 2–3 месяца и регулярно его продлевать, конечная доходность за год может оказаться выше на 1–3%, плюс вы получаете больше гибкости."Если не хочется фиксировать деньги на вкладе, можно выбрать накопительный счет. Доходности по ним могут доходить до 14% годовых. Если размещать деньги на накопительном счете, а после истечения срока действия надбавки переносить их в другой банк с новым бонусом, годовая доходность может быть даже выше, чем на вкладе", — пояснил Родин.В зависимости от выбранного варианта, вы получите 10-14 тысяч рублей в год дополнительного дохода. С этой суммы не придется платить налог, добавил он.Альтернативный вариант — государственные облигации (ОФЗ), выпущенные Минфином России. Покупая такую облигацию на бирже, вы даёте в долг государству, а оно выплачивает вам процент. Сейчас долгосрочные ОФЗ предлагают доходность к погашению до 14,7%, при этом срок до погашения может превышать 10 лет.Преимущество перед вкладами в том, что облигацию можно продать в любой момент без потери начисленных процентов. Однако есть и недостаток: цена продажи на вторичном рынке может быть ниже цены покупки, из-за чего вы можете потерять часть средств, заключил финансовый консультант.

https://1prime.ru/20260514/protsenty-869899477.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, минфин, инвестиции