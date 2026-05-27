Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Куда вложить 100 тысяч рублей: финансовый консультант дал совет - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/vlozheniya-870232147.html
Куда вложить 100 тысяч рублей: финансовый консультант дал совет
Куда вложить 100 тысяч рублей: финансовый консультант дал совет - 27.05.2026, ПРАЙМ
Куда вложить 100 тысяч рублей: финансовый консультант дал совет
Если у вас есть свободные 100 тысяч рублей, их можно не только сохранить, но и приумножить. Выбор инструмента зависит от того, на какой срок вы готовы... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T03:03+0300
2026-05-27T03:03+0300
финансы
банки
минфин
инвестиции
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863889588_0:13:2912:1651_1920x0_80_0_0_b5bfad17fd2baed55d5eb99b15ca4f54.png
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Если у вас есть свободные 100 тысяч рублей, их можно не только сохранить, но и приумножить. Выбор инструмента зависит от того, на какой срок вы готовы расстаться с деньгами и какой риск готовы на себя взять. О том, какие варианты вложений наиболее выгодны при минимальных рисках, агентству “Прайм” рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.По словам эксперта, при горизонте в один год и минимальном уровне риска можно рассмотреть несколько вариантов. Годовой депозит в крупном банке сейчас предлагает ставки в районе 10–12% годовых — это хорошая доходность при практически минимальных рисках. Если же открыть короткий депозит на 2–3 месяца и регулярно его продлевать, конечная доходность за год может оказаться выше на 1–3%, плюс вы получаете больше гибкости."Если не хочется фиксировать деньги на вкладе, можно выбрать накопительный счет. Доходности по ним могут доходить до 14% годовых. Если размещать деньги на накопительном счете, а после истечения срока действия надбавки переносить их в другой банк с новым бонусом, годовая доходность может быть даже выше, чем на вкладе", — пояснил Родин.В зависимости от выбранного варианта, вы получите 10-14 тысяч рублей в год дополнительного дохода. С этой суммы не придется платить налог, добавил он.Альтернативный вариант — государственные облигации (ОФЗ), выпущенные Минфином России. Покупая такую облигацию на бирже, вы даёте в долг государству, а оно выплачивает вам процент. Сейчас долгосрочные ОФЗ предлагают доходность к погашению до 14,7%, при этом срок до погашения может превышать 10 лет.Преимущество перед вкладами в том, что облигацию можно продать в любой момент без потери начисленных процентов. Однако есть и недостаток: цена продажи на вторичном рынке может быть ниже цены покупки, из-за чего вы можете потерять часть средств, заключил финансовый консультант.
https://1prime.ru/20260514/protsenty-869899477.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863889588_347:0:2566:1664_1920x0_80_0_0_c07648bb1bb9fcd1dd8a525239cb1673.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, минфин, инвестиции
Финансы, Банки, Минфин, инвестиции, Экономика
03:03 27.05.2026
 
Куда вложить 100 тысяч рублей: финансовый консультант дал совет

Эксперт Родин: вложить 100 тысяч рублей лучше в банковский депозит, счет или ОФЗ

© РИА Новости . Сгенерировано ИИИнвестиции и бизнес
Инвестиции и бизнес - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Если у вас есть свободные 100 тысяч рублей, их можно не только сохранить, но и приумножить. Выбор инструмента зависит от того, на какой срок вы готовы расстаться с деньгами и какой риск готовы на себя взять. О том, какие варианты вложений наиболее выгодны при минимальных рисках, агентству “Прайм” рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Жить на проценты и не работать: что не так с этой мечтой
14 мая, 07:07
По словам эксперта, при горизонте в один год и минимальном уровне риска можно рассмотреть несколько вариантов. Годовой депозит в крупном банке сейчас предлагает ставки в районе 10–12% годовых — это хорошая доходность при практически минимальных рисках. Если же открыть короткий депозит на 2–3 месяца и регулярно его продлевать, конечная доходность за год может оказаться выше на 1–3%, плюс вы получаете больше гибкости.
"Если не хочется фиксировать деньги на вкладе, можно выбрать накопительный счет. Доходности по ним могут доходить до 14% годовых. Если размещать деньги на накопительном счете, а после истечения срока действия надбавки переносить их в другой банк с новым бонусом, годовая доходность может быть даже выше, чем на вкладе", — пояснил Родин.
В зависимости от выбранного варианта, вы получите 10-14 тысяч рублей в год дополнительного дохода. С этой суммы не придется платить налог, добавил он.
Альтернативный вариант — государственные облигации (ОФЗ), выпущенные Минфином России. Покупая такую облигацию на бирже, вы даёте в долг государству, а оно выплачивает вам процент. Сейчас долгосрочные ОФЗ предлагают доходность к погашению до 14,7%, при этом срок до погашения может превышать 10 лет.
Преимущество перед вкладами в том, что облигацию можно продать в любой момент без потери начисленных процентов. Однако есть и недостаток: цена продажи на вторичном рынке может быть ниже цены покупки, из-за чего вы можете потерять часть средств, заключил финансовый консультант.
 
ЭкономикаФинансыБанкиМинфининвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала