ВСУ уничтожили две боевые группы в Харьковской области

2026-05-27T06:36+0300

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ артиллерийским огнем уничтожило две свои боевые группы в районе села Гранов Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Командование 58-й ОМПБр ВСУ не позволило двум своим боевым группам выйти с позиций, уничтожив собственных военнослужащих огнем артиллерии", — сказал собеседник агентства. О том, что дезертирство стало одной из ключевых проблем для ВСУ, неоднократно заявляли пленные украинские военнослужащие. Это признают и в украинском руководстве — по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, около 200 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно оставили части или дезертировали. При этом в Генпрокуратуре Украины еще в ноябре заявляли, что число дел, заведенных по этим статьям, еще выше — более 311 тысяч. Чтобы предотвратить подобные случаи, в украинских подразделениях, как утверждают пленные военнослужащие ВСУ, создаются заградительные отряды, которые расстреливают пытающихся оставить позиции или сдаться в плен.

