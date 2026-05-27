Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ уничтожили две боевые группы в Харьковской области - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/vsu-870245541.html
ВСУ уничтожили две боевые группы в Харьковской области
ВСУ уничтожили две боевые группы в Харьковской области - 27.05.2026, ПРАЙМ
ВСУ уничтожили две боевые группы в Харьковской области
Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ артиллерийским огнем уничтожило две свои боевые группы в районе села Гранов Харьковской области, сообщили... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T06:36+0300
2026-05-27T06:36+0300
общество
экономика
промышленность
украина
харьковская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870245541.jpg?1779852983
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ артиллерийским огнем уничтожило две свои боевые группы в районе села Гранов Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Командование 58-й ОМПБр ВСУ не позволило двум своим боевым группам выйти с позиций, уничтожив собственных военнослужащих огнем артиллерии", — сказал собеседник агентства. О том, что дезертирство стало одной из ключевых проблем для ВСУ, неоднократно заявляли пленные украинские военнослужащие. Это признают и в украинском руководстве — по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, около 200 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно оставили части или дезертировали. При этом в Генпрокуратуре Украины еще в ноябре заявляли, что число дел, заведенных по этим статьям, еще выше — более 311 тысяч. Чтобы предотвратить подобные случаи, в украинских подразделениях, как утверждают пленные военнослужащие ВСУ, создаются заградительные отряды, которые расстреливают пытающихся оставить позиции или сдаться в плен.
украина
харьковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , промышленность, украина, харьковская область, всу
Общество , Экономика, Промышленность, УКРАИНА, Харьковская область, ВСУ
06:36 27.05.2026
 
ВСУ уничтожили две боевые группы в Харьковской области

Командование 58-й ОМПБр ВСУ уничтожило две боевые группы под Харьковом

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ артиллерийским огнем уничтожило две свои боевые группы в районе села Гранов Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командование 58-й ОМПБр ВСУ не позволило двум своим боевым группам выйти с позиций, уничтожив собственных военнослужащих огнем артиллерии", — сказал собеседник агентства.
О том, что дезертирство стало одной из ключевых проблем для ВСУ, неоднократно заявляли пленные украинские военнослужащие. Это признают и в украинском руководстве — по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, около 200 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно оставили части или дезертировали. При этом в Генпрокуратуре Украины еще в ноябре заявляли, что число дел, заведенных по этим статьям, еще выше — более 311 тысяч. Чтобы предотвратить подобные случаи, в украинских подразделениях, как утверждают пленные военнослужащие ВСУ, создаются заградительные отряды, которые расстреливают пытающихся оставить позиции или сдаться в плен.
 
ЭкономикаОбществоПромышленностьУКРАИНАХарьковская областьВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала