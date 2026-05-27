Рыночная капитализация ВТБ упала на 13% после новостей о допэмиссии - 27.05.2026, ПРАЙМ
Рыночная капитализация ВТБ упала на 13% после новостей о допэмиссии
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Рыночная капитализация ВТБ падала максимально почти на 150 миллиардов рублей, или на 13%, после новостей о дополнительной эмиссии акций банка, следует из расчетов РИА Новости по данным Московской биржи.
Во вторник ВТБ объявил о том, что планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей. Средства, привлеченные ВТБ в рамках SPO, будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса.
Перед объявлением наблюдательным советом банка о планах допэмиссии его акции торговались по 86,84 рубля, что соответствует рыночной капитализации в 1,123 триллиона рублей. Затем, вечером во вторник, цена акций "упали на планку" в 79,34 рубля, которая не менялся в течение вечерней сессии.
С утра в среду коридор допустимой Московской биржей цены изменился, и она максимально еще сползала - до минимума с января - 75,475 рубля (минус 13,1% к ценам до новостей). Капитализация, соответствующая этому минимуму, равна 975,7 миллиарда рублей. То есть потери капитализации на пике падения составляли 147,3 миллиарда рублей.
К 12.10 мск среды цена акции ВТБ уже отошла от минимума и снижается к закрытию вторника на 0,93%, до 79,465 рубля. Капитализация при этом составляла около 1,027 триллиона рублей.
