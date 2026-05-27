Вулин призвал сербов на референдуме решить, нужна ли им евроинтеграция - 27.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Народ Сербии должен сам на референдуме решить, нужна ли им евроинтеграция, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин. В апреле партия Вулина призвала правящую в стране коалицию назначить референдум по вопросу евроинтеграции страны. Позднее сам политик заявил, что БРИКС, в отличие от ЕС, не требует от Сербии перемен. "Я считаю, что единственный демократический путь – дать сербам высказаться о том, что они думают о Евросоюзе и пути в ЕС", - сказал собеседник агентства. При этом Вулин добавил, что рассчитывает на поддержку со стороны президента страны Александра Вучича и правящей коалиции в проведении референдума. Пока "Движение социалистов" ожидает ответа от президента и парламента, оно также предпринимает шаги для организации кампании внутри страны, чтобы рассказать сербам о своей инициативе и объяснить им, что на самом деле будет означать вступление в ЕС, подчеркнул политик. Сербия находится в статусе кандидата на вступление в Евросоюз с 2012 года. Как заявлял президент Александр Вучич, Брюссель не открыл ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении в ЕС на протяжении пяти лет из-за отказа официального Белграда поддержать санкции против России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово.

