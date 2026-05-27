В Финляндии раскрыли ягодный картель
2026-05-27T16:51+0300
В Финляндии раскрыли ягодный картель
Четырем финским компаниям ягодной отрасли грозит 9,4 млн евро штрафа за картельный сговор
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Финское управление по конкуренции и защите прав потребителей сообщило, что раскрыло в стране картель в ягодной отрасли, четырем компаниям грозит штраф на 9 миллионов евро.
"Управление по конкуренции и защите прав потребителей предлагает суду наложить штраф на общую сумму около 9,4 миллиона евро на четыре компании в отрасли диких ягод за картель, связанный с закупками и обменом информацией", - говорится в сообщении на сайте управления.
Как уточняется, в картеле участвовало пять крупнейших финских компаний ягодной отрасли, однако одна из них освобождена от штрафа, поскольку сотрудничала с управлением в раскрытии картеля.
Компании координировали между собой размер выплат сборщикам ягод и обменивались информацией о закупочных ценах. По данным управления, картель существовал 10 лет.
"В результате существования картеля компании могли платить сборщикам меньше, поскольку конкуренты не предлагали лучших условий. Кроме того, компании также снижали конкуренцию на оптовом рынке замороженных диких ягод, обмениваясь информацией о ценах и ситуации на рынке", - говорится в сообщении.
