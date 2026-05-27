Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии раскрыли ягодный картель - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/yagody-870259509.html
В Финляндии раскрыли ягодный картель
В Финляндии раскрыли ягодный картель - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии раскрыли ягодный картель
Финское управление по конкуренции и защите прав потребителей сообщило, что раскрыло в стране картель в ягодной отрасли, четырем компаниям грозит штраф на 9... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T16:51+0300
2026-05-27T16:51+0300
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Финское управление по конкуренции и защите прав потребителей сообщило, что раскрыло в стране картель в ягодной отрасли, четырем компаниям грозит штраф на 9 миллионов евро. "Управление по конкуренции и защите прав потребителей предлагает суду наложить штраф на общую сумму около 9,4 миллиона евро на четыре компании в отрасли диких ягод за картель, связанный с закупками и обменом информацией", - говорится в сообщении на сайте управления. Как уточняется, в картеле участвовало пять крупнейших финских компаний ягодной отрасли, однако одна из них освобождена от штрафа, поскольку сотрудничала с управлением в раскрытии картеля. Компании координировали между собой размер выплат сборщикам ягод и обменивались информацией о закупочных ценах. По данным управления, картель существовал 10 лет. "В результате существования картеля компании могли платить сборщикам меньше, поскольку конкуренты не предлагали лучших условий. Кроме того, компании также снижали конкуренцию на оптовом рынке замороженных диких ягод, обмениваясь информацией о ценах и ситуации на рынке", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260527/iltalehti-870256010.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика
Мировая экономика
16:51 27.05.2026
 
В Финляндии раскрыли ягодный картель

Четырем финским компаниям ягодной отрасли грозит 9,4 млн евро штрафа за картельный сговор

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Финское управление по конкуренции и защите прав потребителей сообщило, что раскрыло в стране картель в ягодной отрасли, четырем компаниям грозит штраф на 9 миллионов евро.
"Управление по конкуренции и защите прав потребителей предлагает суду наложить штраф на общую сумму около 9,4 миллиона евро на четыре компании в отрасли диких ягод за картель, связанный с закупками и обменом информацией", - говорится в сообщении на сайте управления.
Как уточняется, в картеле участвовало пять крупнейших финских компаний ягодной отрасли, однако одна из них освобождена от штрафа, поскольку сотрудничала с управлением в раскрытии картеля.
Компании координировали между собой размер выплат сборщикам ягод и обменивались информацией о закупочных ценах. По данным управления, картель существовал 10 лет.
"В результате существования картеля компании могли платить сборщикам меньше, поскольку конкуренты не предлагали лучших условий. Кроме того, компании также снижали конкуренцию на оптовом рынке замороженных диких ягод, обмениваясь информацией о ценах и ситуации на рынке", - говорится в сообщении.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Уровень безработицы в Финляндии достиг 11,6%
14:42
 
Мировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала