https://1prime.ru/20260527/yaponiya-870260893.html

Решение Токио в отношении России вызвало изумление в Японии

Решение Токио в отношении России вызвало изумление в Японии - 27.05.2026, ПРАЙМ

Решение Токио в отношении России вызвало изумление в Японии

Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают визит японской правительственной делегации в Россию. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T17:45+0300

2026-05-27T17:45+0300

2026-05-27T17:45+0300

мировая экономика

япония

токио

израиль

россия

мария захарова

дмитрий песков

минэкономики

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают визит японской правительственной делегации в Россию."Ммм, так наша страна наконец-то решила перейти к диалогу? Видимо, запасы нефти уже на исходе", — написал один из комментаторов."А я вообще не понимаю, почему нам запрещают дружить с Россией. В конце концов, с Израилем и Соединенными Штатами наша страна находится в очень близких отношениях, а тут хоть польза будет", — отметил другой читатель."Ну хоть какие-то подвижки! Хоть кто-то в кабинете министров усердно работает в интересах собственной родины", — указал еще один пользователь."Японии необходим альянс с Россией, США и Индией для обеспечения экономического сотрудничества", — подчеркнул другой комментатор.Накануне РИА Новости сообщило, что делегация от Минэкономики и МИД Японии прибыла с визитом в Россию. В апреле агентство Киодо дважды писало о планах представителей крупнейших японских компаний посетить Россию. Сначала официальные лица опровергали эту информацию, но позднее Минэкономики страны подтвердило подготовку поездки бизнес-миссии. При этом утверждается, что ее цель — не продвижение сотрудничества, как писали СМИ, а защита активов японских компаний.Комментируя сообщения о визите, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет о контактах на уровне правительств, а не по линии Кремля.Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что ведомство не предлагало провести встречу для возобновления диалога и не получало таких запросов от Токио. По ее словам, если правительство Японии действительно хочет обеспечить интересы своих корпораций в России, то начинать следует с создания нормальной, способствующей ведению бизнеса политической атмосферы.

https://1prime.ru/20260527/ukraina-870259350.html

https://1prime.ru/20260527/reaktsiya-870259036.html

япония

токио

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, япония, токио, израиль, россия, мария захарова, дмитрий песков, минэкономики, мид