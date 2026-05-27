Решение Токио в отношении России вызвало изумление в Японии - 27.05.2026, ПРАЙМ
Решение Токио в отношении России вызвало изумление в Японии
Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают визит японской правительственной делегации в Россию. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T17:45+0300
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают визит японской правительственной делегации в Россию."Ммм, так наша страна наконец-то решила перейти к диалогу? Видимо, запасы нефти уже на исходе", — написал один из комментаторов."А я вообще не понимаю, почему нам запрещают дружить с Россией. В конце концов, с Израилем и Соединенными Штатами наша страна находится в очень близких отношениях, а тут хоть польза будет", — отметил другой читатель."Ну хоть какие-то подвижки! Хоть кто-то в кабинете министров усердно работает в интересах собственной родины", — указал еще один пользователь."Японии необходим альянс с Россией, США и Индией для обеспечения экономического сотрудничества", — подчеркнул другой комментатор.Накануне РИА Новости сообщило, что делегация от Минэкономики и МИД Японии прибыла с визитом в Россию. В апреле агентство Киодо дважды писало о планах представителей крупнейших японских компаний посетить Россию. Сначала официальные лица опровергали эту информацию, но позднее Минэкономики страны подтвердило подготовку поездки бизнес-миссии. При этом утверждается, что ее цель — не продвижение сотрудничества, как писали СМИ, а защита активов японских компаний.Комментируя сообщения о визите, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет о контактах на уровне правительств, а не по линии Кремля.Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что ведомство не предлагало провести встречу для возобновления диалога и не получало таких запросов от Токио. По ее словам, если правительство Японии действительно хочет обеспечить интересы своих корпораций в России, то начинать следует с создания нормальной, способствующей ведению бизнеса политической атмосферы.
17:45 27.05.2026
 

Решение Токио в отношении России вызвало изумление в Японии

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
© fotolia.com / Claudio Divizia
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
