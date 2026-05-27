Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне устали от традиционных алкогольных напитков, считает эксперт - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260527/zavod-870242823.html
Россияне устали от традиционных алкогольных напитков, считает эксперт
Россияне устали от традиционных алкогольных напитков, считает эксперт - 27.05.2026, ПРАЙМ
Россияне устали от традиционных алкогольных напитков, считает эксперт
Россияне устали от традиционных алкогольных напитков и ищут более яркие вкусы, поэтому спрос на водку падает, а на ликеры, предлагающие широкое разнообразие... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T04:07+0300
2026-05-27T04:14+0300
бизнес
россия
экономика
кристалл
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870242823.jpg?1779844486
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россияне устали от традиционных алкогольных напитков и ищут более яркие вкусы, поэтому спрос на водку падает, а на ликеры, предлагающие широкое разнообразие вкусов, спрос стремительно растет, заявил РИА Новости исполнительный директор Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) "Кристалл" Ярослав Требух. По данным Росалкогольтабакконтроля за первые четыре месяца года, продажи ликеро-водочных изделий (ЛВИ) в России увеличились до 6,453 миллиона декалитров - на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Кроме того, Россия в марте нарастила ввоз ликера из ЕС до исторического максимума, а собственное производство выросло на 10% в 2026 году. При этом производство водки уменьшилось на 4,2% и составило 18,336 миллиона декалитров. "Идет мода на ароматный алкоголь. Да, люди устали уже от традиционных каких-то напитков. Им хочется что-то интересное. Что нам может дать водка? Вряд ли даст что-то интересное. Нужна яркость вкуса. Если вы сейчас обратите внимание, какой самый популярный сок? Манго-маракуйя. То есть людям хочется экзотики. А ликер нам дает возможность разницы вот этих вкусов, множество окрасок", - сказал Требух. Наращивание импорта он также объяснил ростом спроса. "Сам рынок не может создать какие-то вещи, ведь некоторые из них создавались годами за границей, и они действительно интересные. А мы уже где-то догоняем. В какой-то момент возникает потребность именно в чем-то интересном, но уже отработанном. То есть они уже готовые решения предлагают, а мы их пока ищем. Ну и я считаю, что мы все равно рано или поздно догоним", - добавил эксперт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, кристалл, ес
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Кристалл, ЕС
04:07 27.05.2026 (обновлено: 04:14 27.05.2026)
 
Россияне устали от традиционных алкогольных напитков, считает эксперт

Директор КЛВЗ Требух: россияне устали от традиционных алкогольных напитков

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россияне устали от традиционных алкогольных напитков и ищут более яркие вкусы, поэтому спрос на водку падает, а на ликеры, предлагающие широкое разнообразие вкусов, спрос стремительно растет, заявил РИА Новости исполнительный директор Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) "Кристалл" Ярослав Требух.
По данным Росалкогольтабакконтроля за первые четыре месяца года, продажи ликеро-водочных изделий (ЛВИ) в России увеличились до 6,453 миллиона декалитров - на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Кроме того, Россия в марте нарастила ввоз ликера из ЕС до исторического максимума, а собственное производство выросло на 10% в 2026 году.
При этом производство водки уменьшилось на 4,2% и составило 18,336 миллиона декалитров.
"Идет мода на ароматный алкоголь. Да, люди устали уже от традиционных каких-то напитков. Им хочется что-то интересное. Что нам может дать водка? Вряд ли даст что-то интересное. Нужна яркость вкуса. Если вы сейчас обратите внимание, какой самый популярный сок? Манго-маракуйя. То есть людям хочется экзотики. А ликер нам дает возможность разницы вот этих вкусов, множество окрасок", - сказал Требух.
Наращивание импорта он также объяснил ростом спроса. "Сам рынок не может создать какие-то вещи, ведь некоторые из них создавались годами за границей, и они действительно интересные. А мы уже где-то догоняем. В какой-то момент возникает потребность именно в чем-то интересном, но уже отработанном. То есть они уже готовые решения предлагают, а мы их пока ищем. Ну и я считаю, что мы все равно рано или поздно догоним", - добавил эксперт.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКристаллЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала