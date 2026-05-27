https://1prime.ru/20260527/zavod-870242823.html

Россияне устали от традиционных алкогольных напитков, считает эксперт

Россияне устали от традиционных алкогольных напитков, считает эксперт - 27.05.2026, ПРАЙМ

Россияне устали от традиционных алкогольных напитков, считает эксперт

Россияне устали от традиционных алкогольных напитков и ищут более яркие вкусы, поэтому спрос на водку падает, а на ликеры, предлагающие широкое разнообразие... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T04:07+0300

2026-05-27T04:07+0300

2026-05-27T04:14+0300

бизнес

россия

экономика

кристалл

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870242823.jpg?1779844486

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россияне устали от традиционных алкогольных напитков и ищут более яркие вкусы, поэтому спрос на водку падает, а на ликеры, предлагающие широкое разнообразие вкусов, спрос стремительно растет, заявил РИА Новости исполнительный директор Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) "Кристалл" Ярослав Требух. По данным Росалкогольтабакконтроля за первые четыре месяца года, продажи ликеро-водочных изделий (ЛВИ) в России увеличились до 6,453 миллиона декалитров - на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Кроме того, Россия в марте нарастила ввоз ликера из ЕС до исторического максимума, а собственное производство выросло на 10% в 2026 году. При этом производство водки уменьшилось на 4,2% и составило 18,336 миллиона декалитров. "Идет мода на ароматный алкоголь. Да, люди устали уже от традиционных каких-то напитков. Им хочется что-то интересное. Что нам может дать водка? Вряд ли даст что-то интересное. Нужна яркость вкуса. Если вы сейчас обратите внимание, какой самый популярный сок? Манго-маракуйя. То есть людям хочется экзотики. А ликер нам дает возможность разницы вот этих вкусов, множество окрасок", - сказал Требух. Наращивание импорта он также объяснил ростом спроса. "Сам рынок не может создать какие-то вещи, ведь некоторые из них создавались годами за границей, и они действительно интересные. А мы уже где-то догоняем. В какой-то момент возникает потребность именно в чем-то интересном, но уже отработанном. То есть они уже готовые решения предлагают, а мы их пока ищем. Ну и я считаю, что мы все равно рано или поздно догоним", - добавил эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, кристалл, ес