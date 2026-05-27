"Невероятно безрассудно": новый план Зеленского шокировал Запад

2026-05-27T04:41+0300

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, утверждая, что существует риск нападения вооруженных сил России со стороны Белоруссии, стремится вовлечь европейские страны в конфликт, такое мнение выразил в соцсети X директор венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Зеленский пытается спровоцировать Лукашенко. Вероятно, кто-то сказал ему, что, если Россия снова вторгнется с севера, европейцы вступят в войну. Это невероятно безрассудно", — отметил эксперт.Аналитик подчеркнул, что глава украинского руководства также старается отвлечь внимание от коррупционного скандала, который может угрожать его позиции у власти.В начале мая Зеленский не раз заявлял о предполагаемой угрозе нападения на Киев со стороны Белоруссии и поручил усилить давление на Минск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что подобные заявления лишь усугубляют напряженность и провоцируют продолжение конфликта.Александр Лукашенко, отвечая на обвинения украинского руководства на прошлой неделе, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД отказался организовать встречу с ним в Киеве из-за опасений.

