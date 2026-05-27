"Начались конвульсии": в Киеве прозвучало внезапное признание о Зеленском

2026-05-27T07:00+0300

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сталкивается с быстрым падением поддержки со стороны партнеров на фоне множества проблем, заявил Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, на своем YouTube-канале."Начались конвульсии, серьезные конвульсии. <…> Колоссально слабеет Зеленский", — отметил он.Политолог подчеркнул, что одной из главных причин такого развития событий стали обвинения, выдвинутые НАБУ и САП против бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, а также трудности с финансированием и отстраненность США от Украины."Фактически у Зеленского все рушится вокруг него. И самое главное — деньги. Зеленский не может получить деньги", — пояснил Соскин.САП Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Спустя четыре дня бывший соратник Зеленского вышел на свободу под внесенный залог.Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.

