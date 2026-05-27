Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Начались конвульсии": в Киеве прозвучало внезапное признание о Зеленском - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/zelenskiy-870245948.html
"Начались конвульсии": в Киеве прозвучало внезапное признание о Зеленском
"Начались конвульсии": в Киеве прозвучало внезапное признание о Зеленском - 27.05.2026, ПРАЙМ
"Начались конвульсии": в Киеве прозвучало внезапное признание о Зеленском
Владимир Зеленский сталкивается с быстрым падением поддержки со стороны партнеров на фоне множества проблем, заявил Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы,... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T07:00+0300
2026-05-27T07:01+0300
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
олег соскин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сталкивается с быстрым падением поддержки со стороны партнеров на фоне множества проблем, заявил Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, на своем YouTube-канале."Начались конвульсии, серьезные конвульсии. &lt;…&gt; Колоссально слабеет Зеленский", — отметил он.Политолог подчеркнул, что одной из главных причин такого развития событий стали обвинения, выдвинутые НАБУ и САП против бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, а также трудности с финансированием и отстраненность США от Украины."Фактически у Зеленского все рушится вокруг него. И самое главное — деньги. Зеленский не может получить деньги", — пояснил Соскин.САП Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Спустя четыре дня бывший соратник Зеленского вышел на свободу под внесенный залог.Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин
В мире, УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Олег Соскин
07:00 27.05.2026 (обновлено: 07:01 27.05.2026)
 
"Начались конвульсии": в Киеве прозвучало внезапное признание о Зеленском

Соскин: Зеленский стремительно теряет поддержку со стороны партнеров

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сталкивается с быстрым падением поддержки со стороны партнеров на фоне множества проблем, заявил Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, на своем YouTube-канале.
"Начались конвульсии, серьезные конвульсии. <…> Колоссально слабеет Зеленский", — отметил он.
Политолог подчеркнул, что одной из главных причин такого развития событий стали обвинения, выдвинутые НАБУ и САП против бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, а также трудности с финансированием и отстраненность США от Украины.
"Фактически у Зеленского все рушится вокруг него. И самое главное — деньги. Зеленский не может получить деньги", — пояснил Соскин.
САП Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Спустя четыре дня бывший соратник Зеленского вышел на свободу под внесенный залог.
Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.
 
В миреУКРАИНАКиевСШАВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала