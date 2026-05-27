В Британии рассказали, до чего докатился Зеленский

Владимир Зеленский пользуется все более авторитарными методами правления, пишет журнал Economist со ссылкой на источники. | 27.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пользуется все более авторитарными методами правления, пишет журнал Economist со ссылкой на источники."Как утверждают инсайдеры, он (Зеленский. — Прим. ред.) скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления", — говорится в материале.При этом, указывается в материале, глава киевского режима крайне обидчив. По словам высокопоставленного сотрудника разведки, говорившего с изданием на условиях анонимности, Зеленский не терпит сильных людей, создав вокруг себя "культ лояльности"."Настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании без возможности сбросить напряжение в виде выборов", — поясняет Economist.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Тогда выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что они сейчас "несвоевременны".

