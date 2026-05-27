Жилье в России станет доступнее, когда ставка по ипотеке опустится до 12%

Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Аналитического... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T03:46+0300

МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков. "Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты", - полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку. Что касается льготного ипотечного кредитования, то, по его мнению, ставка по нему должна быть не выше 6%. "Ею должны пользоваться именно льготные категории граждан, которые финансово не могут позволить себе обслуживание ипотечного кредита по рыночной ставке", - подчеркнул Гусаков.

