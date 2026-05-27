Как инвестировать в золото: гид для начинающих - 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T05:05+0300

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Золото веками считалось надёжным способом сохранить деньги. В кризисы, при высокой инфляции и геополитических потрясениях этот металл помогает уберечь сбережения от обесценивания. Но важно понимать: есть физическое золото (слитки, монеты) и "бумажное" (акции фондов, фьючерсы). Разберём основные способы вложиться в золото и их особенности.Физическое золото: слитки и монетыСамый традиционный способ — купить золотой слиток или инвестиционную монету (например, "Георгий Победоносец"). Это ваша личная страховка на "чёрный день" — в любой момент металл можно продать или обменять на нужные вещи. Однако учтите:Обезличенные металлические счета (ОМС)Многие банки предлагают открыть ОМС — по сути, вы покупаете "виртуальное" золото в граммах, но без права получить слиток. Плюс: не нужно думать о хранении. Минус: те же широкие спрэды между покупкой и продажей. Это чуть удобнее, чем физическое золото, но всё равно не лучший вариант для активной торговли.Золото на бирже (самый удобный способ)Для начинающих инвесторов проще всего купить золото на Московской бирже. Есть несколько инструментов:Акции золотодобывающих компанийМожно купить акции компаний, которые добывают золото, например, "Полюс". Когда цена золота растёт, эти компании зарабатывают больше и их акции тоже могут дорожать. Но это лишь косвенная инвестиция в золото — у каждой компании есть свои риски, не связанные с металлом.Главные правила для начинающихЕсли хотите просто и надёжно, начните с покупки пая биржевого фонда на золото. Это легко, доступно и не требует глубоких знаний рынка.Автор: Виталий Манжос, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

Виталий Манжос https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1a/870225468_0:0:1254:1254_100x100_80_0_0_006245a61fd52ccd1b9c6a8626e116d8.png

