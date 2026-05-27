Как инвестировать в золото: гид для начинающих

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Золото веками считалось надёжным способом сохранить деньги. В кризисы, при высокой инфляции и геополитических потрясениях этот металл помогает уберечь сбережения от обесценивания. Но важно понимать: есть физическое золото (слитки, монеты) и "бумажное" (акции фондов, фьючерсы). Разберём основные способы вложиться в золото и их особенности.
Физическое золото: слитки и монеты
Самый традиционный способ — купить золотой слиток или инвестиционную монету (например, "Георгий Победоносец"). Это ваша личная страховка на "чёрный день" — в любой момент металл можно продать или обменять на нужные вещи. Однако учтите:
Разница между ценой покупки и продажи (спрэд) может быть существенной.
Краткосрочные сделки с физическим золотом невыгодны — надо держать металл долго, чтобы цена заметно выросла.
При продаже придётся самостоятельно платить налог 13% с полученной прибыли (если владели меньше 3 лет).
Обезличенные металлические счета (ОМС)
Многие банки предлагают открыть ОМС — по сути, вы покупаете "виртуальное" золото в граммах, но без права получить слиток. Плюс: не нужно думать о хранении. Минус: те же широкие спрэды между покупкой и продажей. Это чуть удобнее, чем физическое золото, но всё равно не лучший вариант для активной торговли.
Золото на бирже (самый удобный способ)
Для начинающих инвесторов проще всего купить золото на Московской бирже. Есть несколько инструментов:
1.
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) — например, BCSG. Вы покупаете пай (долю) как обычную акцию, цена пая около 12 рублей. Фонд отслеживает цену золота. Плюсы: низкий порог входа, высокая ликвидность, комиссии небольшие. Налог заплатит брокер за вас.
2.
Покупка золота на секции драгметаллов (инструмент GLDRUB_TOM). Один лот = 1 грамм золота, цена около 10 400 рублей. Минус: при продаже налог придётся считать и платить самостоятельно.
3.
Фьючерсы на золото — это уже для более опытных. В них автоматически заложено "плечо" (кредитное плечо), что может как увеличить прибыль, так и привести к большим убыткам. Новичкам лучше не рисковать.
Акции золотодобывающих компаний
Можно купить акции компаний, которые добывают золото, например, "Полюс". Когда цена золота растёт, эти компании зарабатывают больше и их акции тоже могут дорожать. Но это лишь косвенная инвестиция в золото — у каждой компании есть свои риски, не связанные с металлом.
Главные правила для начинающих
Инвестиции в золото не приносят процентов или дивидендов. Заработать можно только на росте цены.
Для долгосрочного сохранения капитала лучше всего подходит физическое золото или БПИФ.
Для краткосрочных спекуляций можно использовать биржевые инструменты, но фьючерсы и опционы — для опытных игроков.
Не вкладывайте все деньги в один актив, диверсифицируйте.
Если хотите просто и надёжно, начните с покупки пая биржевого фонда на золото. Это легко, доступно и не требует глубоких знаний рынка.
Автор: Виталий Манжос, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
