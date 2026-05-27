Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото упали ниже 4400 долларов впервые с конца марта - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/zoloto-870260721.html
Цены на золото упали ниже 4400 долларов впервые с конца марта
Цены на золото упали ниже 4400 долларов впервые с конца марта - 27.05.2026, ПРАЙМ
Цены на золото упали ниже 4400 долларов впервые с конца марта
Биржевые цены на золото с поставкой в июне снижаются в среду более чем на 1%, показатель впервые с конца марта опустился ниже 4400 долларов за тройскую унцию,... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T17:34+0300
2026-05-27T17:34+0300
рынок
торги
comex
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_0:42:3493:2006_1920x0_80_0_0_c2eb18f0cd188e349af3fb542f3f7469.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото с поставкой в июне снижаются в среду более чем на 1%, показатель впервые с конца марта опустился ниже 4400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 71,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,59%, - до 4431,2 доллара за тройскую унцию. В районе 13.29 мск показатель опускался ниже 4400 долларов - впервые с 26 марта. Июльский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex по состоянию на 17.13 мск дешевел на 2,13% относительно предыдущего закрытия - до 74,97 доллара за унцию. Инвесторы по-прежнему продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также за процессом переговоров между США и Ираном. "Наибольшее влияние по-прежнему оказывает Ближний Восток. Раньше сохранялся некоторый оптимизм, но по мере затягивания конфликта он угасает", - сказал агентству Рейтер вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант (Peter Grant).
https://1prime.ru/20260527/zoloto-870201875.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_4dd0404e4cb45c81e2557c72cee4bc97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex, золото
Рынок, Торги, Comex, золото
17:34 27.05.2026
 
Цены на золото упали ниже 4400 долларов впервые с конца марта

Цены на золото с поставкой в июне упали ниже 4400 долларов за унцию впервые с 26 марта

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото с поставкой в июне снижаются в среду более чем на 1%, показатель впервые с конца марта опустился ниже 4400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 71,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,59%, - до 4431,2 доллара за тройскую унцию. В районе 13.29 мск показатель опускался ниже 4400 долларов - впервые с 26 марта.
Июльский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex по состоянию на 17.13 мск дешевел на 2,13% относительно предыдущего закрытия - до 74,97 доллара за унцию.
Инвесторы по-прежнему продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также за процессом переговоров между США и Ираном.
"Наибольшее влияние по-прежнему оказывает Ближний Восток. Раньше сохранялся некоторый оптимизм, но по мере затягивания конфликта он угасает", - сказал агентству Рейтер вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант (Peter Grant).
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Как инвестировать в золото: гид для начинающих
05:05
 
РынокТоргиComexзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала