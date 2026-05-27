Цены на золото упали ниже 4400 долларов впервые с конца марта
Биржевые цены на золото с поставкой в июне снижаются в среду более чем на 1%, показатель впервые с конца марта опустился ниже 4400 долларов за тройскую унцию,... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T17:34+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото с поставкой в июне снижаются в среду более чем на 1%, показатель впервые с конца марта опустился ниже 4400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 71,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,59%, - до 4431,2 доллара за тройскую унцию. В районе 13.29 мск показатель опускался ниже 4400 долларов - впервые с 26 марта. Июльский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex по состоянию на 17.13 мск дешевел на 2,13% относительно предыдущего закрытия - до 74,97 доллара за унцию. Инвесторы по-прежнему продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также за процессом переговоров между США и Ираном. "Наибольшее влияние по-прежнему оказывает Ближний Восток. Раньше сохранялся некоторый оптимизм, но по мере затягивания конфликта он угасает", - сказал агентству Рейтер вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант (Peter Grant).
