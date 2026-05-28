https://1prime.ru/20260528/akr-870274380.html
В АКРА рассказали, где наблюдается наиболее сильный дефицит кадров в России
В АКРА рассказали, где наблюдается наиболее сильный дефицит кадров в России - 28.05.2026, ПРАЙМ
В АКРА рассказали, где наблюдается наиболее сильный дефицит кадров в России
Наиболее сильный дефицит кадров в России наблюдается в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, а также отдельных направлениях обрабатывающей промышленности, | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T05:28+0300
2026-05-28T05:28+0300
2026-05-28T05:35+0300
экономика
россия
промышленность
акра
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870274380.jpg?1779935706
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Наиболее сильный дефицит кадров в России наблюдается в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, а также отдельных направлениях обрабатывающей промышленности, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "В сельском хозяйстве, транспорте и логистике, отдельных направлениях обрабатывающей промышленности. Это трудоемкие отрасли, на которых сильно отражается общая напряженность на рынке труда", - прокомментировал он вопрос о том, в каких сферах ощущается наиболее сильная нехватка специалистов в России. Как отметил глава АКРА, дефицит кадров в России во многом объясняется нехваткой специалистов конкретных профилей, а не общей нехваткой людей. "Потенциальные работники, может быть, и есть, но не там или не той специальности или квалификации, либо не готовые к требуемому режиму занятости", - отметил он. По данным Росстата, безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, акра, росстат
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, АКРА, Росстат
В АКРА рассказали, где наблюдается наиболее сильный дефицит кадров в России
Гусаков: дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве, транспорте и логистике
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Наиболее сильный дефицит кадров в России наблюдается в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, а также отдельных направлениях обрабатывающей промышленности, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.
"В сельском хозяйстве, транспорте и логистике, отдельных направлениях обрабатывающей промышленности. Это трудоемкие отрасли, на которых сильно отражается общая напряженность на рынке труда", - прокомментировал он вопрос о том, в каких сферах ощущается наиболее сильная нехватка специалистов в России.
Как отметил глава АКРА, дефицит кадров в России во многом объясняется нехваткой специалистов конкретных профилей, а не общей нехваткой людей. "Потенциальные работники, может быть, и есть, но не там или не той специальности или квалификации, либо не готовые к требуемому режиму занятости", - отметил он.
По данным Росстата, безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале.