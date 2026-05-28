В АКРА рассказали, где наблюдается наиболее сильный дефицит кадров в России - 28.05.2026, ПРАЙМ
В АКРА рассказали, где наблюдается наиболее сильный дефицит кадров в России
05:28 28.05.2026 (обновлено: 05:35 28.05.2026)
 
Гусаков: дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве, транспорте и логистике

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Наиболее сильный дефицит кадров в России наблюдается в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, а также отдельных направлениях обрабатывающей промышленности, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.
"В сельском хозяйстве, транспорте и логистике, отдельных направлениях обрабатывающей промышленности. Это трудоемкие отрасли, на которых сильно отражается общая напряженность на рынке труда", - прокомментировал он вопрос о том, в каких сферах ощущается наиболее сильная нехватка специалистов в России.
Как отметил глава АКРА, дефицит кадров в России во многом объясняется нехваткой специалистов конкретных профилей, а не общей нехваткой людей. "Потенциальные работники, может быть, и есть, но не там или не той специальности или квалификации, либо не готовые к требуемому режиму занятости", - отметил он.
По данным Росстата, безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале.
 
