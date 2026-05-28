"Алроса" сохранила прогноз по добыче алмазов в 2026 году

"Алроса" сохранила прогноз по добыче алмазов в 2026 году на уровне 26 миллионов каратов

2026-05-28T20:32+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Алроса" сохранила прогноз по добыче алмазов в 2026 году на уровне 26 миллионов каратов, следует из слов начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергея Тахиева. "До этого мы говорили – 29 (миллионов каратов – ред.), будет 26 (миллионов каратов – ред.) скорее всего", - ответил он на вопрос об объемах добычи компании в этом году в ходе эфира "Газпромбанка Инвестиции". В 2026 году "Алроса" прогнозирует добычу в 25-26 миллионов каратов алмазов, планирует вернуться к целевым показателям в 29-30 миллионов каратов после того, как рынок "отрегулируется", заявлял в декабре прошлого года генеральный директор компании Павел Маринычев. В марте компания отчиталась о том, что ее добыча по итогам года снизилась на 10% - до 29,8 миллиона каратов.

