Украинские артисты попросили не рисковать на фестивале "Идол" - 28.05.2026, ПРАЙМ
Украинские артисты попросили не рисковать на фестивале "Идол"
Украинские артисты попросили не рисковать на фестивале "Идол"
2026-05-28T02:59+0300
02:59 28.05.2026
 
Украинские артисты попросили не рисковать на фестивале "Идол"

Запашный: украинские артисты попросили не рисковать на фестивале "Идол"

ДОНЕЦК, 28 мая – ПРАЙМ. Украинские артисты выразили желание выступить на юбилейном X всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве, но руководители мероприятия попросили их не рисковать из-за возможных санкций по отношению к артистам со стороны Киева, сообщил РИА Новости народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
"Артисты с Украины к нам просились на фестиваль, проявили такой стержень. Я попросил их не рисковать, потому что им обратно возвращаться. И мы пока вынуждены были их придержать. Придержать их желание приехать к нам в страну", - сказал Запашный.
Он добавил, что многие украинские цирковые артисты связывались с организаторами мероприятия не только с территории европейских стран, но и из самой Украины.
Фестиваль "Идол", который проводится в Москве с 2013 года, в этом году пройдет с 30 мая по 12 июля на сцене Большого Московского цирка. В нем примут участие представители Венгрии, Италии, Германии, Китая, КНДР и других стран. Художественными руководителями фестиваля являются народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные.
 
