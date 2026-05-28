Фондовые индексы АТР торгуются в минусе
2026-05-28T08:27+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются в заметном минусе на снижении ожиданий по переговорному процессу между Ираном и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.16 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,75%, до 4 062,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,53%, до 2 819,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,4%, до 24 720,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,46%, до 8 590,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,18%, до 64 230,5 пункта, корейский KOSPI - на 2,65%, до 8 010,56 пункта. Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что США уничтожили иранскую установку для запуска БПЛА и четыре дрона-камикадзе, якобы выпущенных по кораблю ВМС США и торговому судну. "Рынки с нетерпением ждут заключения соглашения между США и Ираном. Последние ответные удары очевидно не соответствуют заявлениям о том, что переговоры идут успешно. Этот цикл "стоп-старт" начинает истощать терпение инвесторов", - цитирует агентство Рейтер главного аналитика рынка в KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
рынок, торги, мировая экономика, сша, иран, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
