08:27 28.05.2026
 
Фондовые индексы АТР торгуются в минусе

Биржи АТР торгуются в минусе на снижении ожиданий по переговорам Ирана и США

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются в заметном минусе на снижении ожиданий по переговорному процессу между Ираном и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.16 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,75%, до 4 062,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,53%, до 2 819,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,4%, до 24 720,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,46%, до 8 590,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,18%, до 64 230,5 пункта, корейский KOSPI - на 2,65%, до 8 010,56 пункта.
Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что США уничтожили иранскую установку для запуска БПЛА и четыре дрона-камикадзе, якобы выпущенных по кораблю ВМС США и торговому судну.
"Рынки с нетерпением ждут заключения соглашения между США и Ираном. Последние ответные удары очевидно не соответствуют заявлениям о том, что переговоры идут успешно. Этот цикл "стоп-старт" начинает истощать терпение инвесторов", - цитирует агентство Рейтер главного аналитика рынка в KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
 
