Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более ста российских банков контактируют с белорусскими коллегами - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/banki-870274223.html
Более ста российских банков контактируют с белорусскими коллегами
Более ста российских банков контактируют с белорусскими коллегами - 28.05.2026, ПРАЙМ
Более ста российских банков контактируют с белорусскими коллегами
Более 100 российских кредитных структур контактируют с белорусскими коллегами, рассказал РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T05:18+0300
2026-05-28T05:18+0300
банки
финансы
россия
белоруссия
снг
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870274223.jpg?1779934739
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Более 100 российских кредитных структур контактируют с белорусскими коллегами, рассказал РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. "Наше сотрудничество в банковской сфере развивается успешно и является важным элементом экономической интеграции в рамках Союзного государства. Оно направлено на обеспечение финансового суверенитета, бесперебойных трансграничных платежей и поддержание устойчивости банковских систем, что особенно важно на фоне сохраняющегося незаконного санкционного давления Запада", - сказал он. Полищук отметил, что корреспондентская сеть между Россией и Белоруссией развита и диверсифицирована. "Более ста российских кредитных организаций имеют корреспондентские отношения с белорусскими финансовыми организациями в национальных валютах и валютах дружественных стран", - сообщил собеседник агентства. По его словам, расчеты по внешнеторговым контрактам за товары между резидентами в подавляющем большинстве случаев осуществляются в российских и белорусских рублях. "Для удобства граждан обеспечено взаимодействие национальных систем платежных карт "Мир" и "Белкарт". Карты "Мир" принимаются во всей инфраструктуре платежной системы "Белкарт", а карты "Белкарт" – во всей инфраструктуре платежной системы "Мир". Банки используют независимые от внешнего влияния каналы обмена финансовой информацией", - заключил Полищук.
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, белоруссия, снг, мид рф, мид
Банки, Финансы, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, СНГ, МИД РФ, МИД
05:18 28.05.2026
 
Более ста российских банков контактируют с белорусскими коллегами

МИД: более ста российских кредитных структур контактируют с белорусскими коллегами

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Более 100 российских кредитных структур контактируют с белорусскими коллегами, рассказал РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Наше сотрудничество в банковской сфере развивается успешно и является важным элементом экономической интеграции в рамках Союзного государства. Оно направлено на обеспечение финансового суверенитета, бесперебойных трансграничных платежей и поддержание устойчивости банковских систем, что особенно важно на фоне сохраняющегося незаконного санкционного давления Запада", - сказал он.
Полищук отметил, что корреспондентская сеть между Россией и Белоруссией развита и диверсифицирована. "Более ста российских кредитных организаций имеют корреспондентские отношения с белорусскими финансовыми организациями в национальных валютах и валютах дружественных стран", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, расчеты по внешнеторговым контрактам за товары между резидентами в подавляющем большинстве случаев осуществляются в российских и белорусских рублях.
"Для удобства граждан обеспечено взаимодействие национальных систем платежных карт "Мир" и "Белкарт". Карты "Мир" принимаются во всей инфраструктуре платежной системы "Белкарт", а карты "Белкарт" – во всей инфраструктуре платежной системы "Мир". Банки используют независимые от внешнего влияния каналы обмена финансовой информацией", - заключил Полищук.
 
БанкиФинансыРОССИЯБЕЛОРУССИЯСНГМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала