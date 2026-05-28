Более ста российских банков контактируют с белорусскими коллегами
2026-05-28T05:18+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Более 100 российских кредитных структур контактируют с белорусскими коллегами, рассказал РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Наше сотрудничество в банковской сфере развивается успешно и является важным элементом экономической интеграции в рамках Союзного государства. Оно направлено на обеспечение финансового суверенитета, бесперебойных трансграничных платежей и поддержание устойчивости банковских систем, что особенно важно на фоне сохраняющегося незаконного санкционного давления Запада", - сказал он.
Полищук отметил, что корреспондентская сеть между Россией и Белоруссией развита и диверсифицирована. "Более ста российских кредитных организаций имеют корреспондентские отношения с белорусскими финансовыми организациями в национальных валютах и валютах дружественных стран", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, расчеты по внешнеторговым контрактам за товары между резидентами в подавляющем большинстве случаев осуществляются в российских и белорусских рублях.
"Для удобства граждан обеспечено взаимодействие национальных систем платежных карт "Мир" и "Белкарт". Карты "Мир" принимаются во всей инфраструктуре платежной системы "Белкарт", а карты "Белкарт" – во всей инфраструктуре платежной системы "Мир". Банки используют независимые от внешнего влияния каналы обмена финансовой информацией", - заключил Полищук.
МИД: более ста российских кредитных структур контактируют с белорусскими коллегами
