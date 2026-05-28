Мосбиржа начнет торги фьючерсами на расписки Sony, Toyota и TSMC

2026-05-28T13:53+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Московская биржа 2 июня начинает торги расчетными фьючерсами на депозитарные расписки восьми зарубежных компаний из числа самых крупных, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа 2 июня 2026 года начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на американские депозитарные расписки (АДР) крупнейших международных компаний технологического, промышленного, потребительского и фармацевтического секторов", - сообщает биржа. Уточняется, что инвесторам станут доступны сделки с фьючерсами на АДР Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ASML Holding, SAP SE, Sony Group Corporation, Toyota Motor Corporation, PDD Holdings, JD.com и Novartis AG. Мы видим устойчивый интерес инвесторов к фьючерсам на глобальные активы и последовательно развиваем этот сегмент срочного рынка, пояснила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. С учетом новых контрактов линейка инструментов на глобальные активы будет включать в себя 29 фьючерсов на ценные бумаги компаний более чем 20 стран, предоставляя инвесторам возможность открытия позиций на бумаги крупнейших представителей разных секторов мировой экономики, заключила она.

