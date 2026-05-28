https://1prime.ru/20260528/bitkoin-870280839.html
Биткоин подешевел более чем на 3%
Биткоин подешевел более чем на 3% - 28.05.2026, ПРАЙМ
Биткоин подешевел более чем на 3%
Стоимость биткоина снижается более чем на 3%, инвесторы ожидают конкретных шагов и устали от неопределенности с ситуацией на Ближнем Востоке, свидетельствуют... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T10:39+0300
2026-05-28T10:39+0300
2026-05-28T10:39+0300
финансы
иран
ближний восток
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/80/833278040_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6bec893291faada495465a04e8812959.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается более чем на 3%, инвесторы ожидают конкретных шагов и устали от неопределенности с ситуацией на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По данным портала Coinмarketсap, рассчитывающего среднюю цену по более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткоина по состоянию на 7.40 мск снижается на 2,96% за сутки - до 73 022,87 доллара в среднем. А ранее в четверг стоимость криптовалюты опустилась ниже отметки в 73 тысячи долларов - впервые с 13 апреля. Аналитик IG Markets Тони Сикамор (Tony Sycamore) заявил агентству Блумберг, что криптотрейдеры занимают более осторожную позицию, ожидая конкретных шагов в ситуации на Ближнем Востоке. "Кроме того, поскольку фондовые рынки начинают выглядеть несколько уставшими, биткоин испытывает давление", - цитирует Блумберг слова Сикамора. Краткосрочные риски смещены в сторону снижения, также добавил аналитик. В четверг американский минфин сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе. Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в этом проливе, где нарушено движение из-за конфликта Ирана и США.
https://1prime.ru/20260527/crypto-870253243.html
иран
ближний восток
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/80/833278040_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a3d222f19ae9993986df48f6f83eb797.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, иран, ближний восток, ормузский пролив
Финансы, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив
Биткоин подешевел более чем на 3%
Биткоин подешевел более чем на 3% на усталости рынков от ситуации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается более чем на 3%, инвесторы ожидают конкретных шагов и устали от неопределенности с ситуацией на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По данным портала Coinмarketсap, рассчитывающего среднюю цену по более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткоина по состоянию на 7.40 мск снижается на 2,96% за сутки - до 73 022,87 доллара в среднем. А ранее в четверг стоимость криптовалюты опустилась ниже отметки в 73 тысячи долларов - впервые с 13 апреля.
Аналитик IG Markets Тони Сикамор (Tony Sycamore) заявил агентству Блумберг, что криптотрейдеры занимают более осторожную позицию, ожидая конкретных шагов в ситуации на Ближнем Востоке.
"Кроме того, поскольку фондовые рынки начинают выглядеть несколько уставшими, биткоин испытывает давление", - цитирует Блумберг слова Сикамора.
Краткосрочные риски смещены в сторону снижения, также добавил аналитик.
Биткоин балансирует на грани: когда закончится криптозима
В четверг американский минфин сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе.
Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в этом проливе, где нарушено движение из-за конфликта Ирана и США.