Биткоин подешевел более чем на 3%

2026-05-28T10:39+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается более чем на 3%, инвесторы ожидают конкретных шагов и устали от неопределенности с ситуацией на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По данным портала Coinмarketсap, рассчитывающего среднюю цену по более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткоина по состоянию на 7.40 мск снижается на 2,96% за сутки - до 73 022,87 доллара в среднем. А ранее в четверг стоимость криптовалюты опустилась ниже отметки в 73 тысячи долларов - впервые с 13 апреля. Аналитик IG Markets Тони Сикамор (Tony Sycamore) заявил агентству Блумберг, что криптотрейдеры занимают более осторожную позицию, ожидая конкретных шагов в ситуации на Ближнем Востоке. "Кроме того, поскольку фондовые рынки начинают выглядеть несколько уставшими, биткоин испытывает давление", - цитирует Блумберг слова Сикамора. Краткосрочные риски смещены в сторону снижения, также добавил аналитик. В четверг американский минфин сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе. Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в этом проливе, где нарушено движение из-за конфликта Ирана и США.

