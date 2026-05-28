Биткоин, майнинг, Татарстан и Ближний Восток: будет много денег

По итогам торгов в среду цена биткоина закрылась на отметке 74 449 долларов, потеряв 1,95% ко вторнику. Эфириум потерял 2,36%, достигнув отметки 2024 доллара...

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. По итогам торгов в среду цена биткоина закрылась на отметке 74 449 долларов, потеряв 1,95% ко вторнику. Эфириум потерял 2,36%, достигнув отметки 2024 доллара. Рынок вошел в четверг уже с нехорошим предчувствием — биткоин снижается до 73 300 долларов. Все ключевые уровни поддержки пройдены — теперь взгляды прикованы к трендовой линии от 60 000 долларов, которая проходит в районе 71 400 долларов. Это и есть ближайшая цель по биткоину на исходе весны в случае реализации умеренно негативного сценария. С точки зрения технического анализа, "медвежье" поглощение на недельном графике эффектно сработало. Продолжение снижения капитализации рынка цифровых валют ведет биткоин к новой цели 64 000 долларов на фоне замедления активности покупателей.Фундаментальный фон не добавляет оптимизма. Напряженность между США и Ираном сохраняется, Белый дом публично отрицает "готовый меморандум". На этом фоне риторика ФРС США звучит все жестче. Представители американского мегарегулятора акцентируют внимание на высокое инфляционное давлении и вынужденное повышение ключевой процентной ставки для эффективного контроля инфляции. Для мирового рынка криптовалют такое развитие событий – это нежелательная комбинация, поскольку дорогой доллар, оттоки средств инвесторов из американских ETF-фондов и растущая мировая инфляция снижает аппетит участников рынка к высокорискованным активам.Снижение цены биткоина не будет продолжаться вечно, мы ожидаем заметный разворот на исходе лета. Сегодняшний "медвежий" период на рынке крупнейшие участники мировой отрасли промышленного майнинга используют для оперативной модернизации дата-центров парка вычислительного оборудования.Российский промышленный майнинг, проходящий сегодня период трансформации, также остается в фокусе деловых интересов российских и зарубежных участников рынка. Так, прошедший на днях в Казани Международный цифровой конгресс "подсветил" промышленный майнинг как новое перспективное инвестиционное направление, которое помимо курса биткоина учитывает всю производственную цепочку: оборудование, ЦОД, электроэнергию, операционное управление и фондовую структуру. Именно эта цепочка усиливает позиции майнинга для квалифицированных инвесторов как новейшая инфраструктура цифровой экономики и повышает инвестиционную привлекательность активов реального сектора экономики за счет увеличения их ликвидности.Безупречная деловая репутация Татарстана позволила республике активно развивать и сотрудничество в области финансов со странами Ближнего Востока и многими макроэкономическими регионами мира. На мой взгляд, сегодня сложились объективные привлекательные предпосылки для расширения сотрудничества в области исламских финансов и привлечения новых клиентов из стран Персидского залива для добычи биткоинов в российской юрисдикции. Татарстан имеет максимальные шансы перетянуть на себя заказы на добычу биткоина от крупных клиентов из арабских стран, стать ключевым регионом для "добычи" ликвидности как для российских криптовалютных бирж, так и для мировых центров цифровых валют – в России и СНГ, Китае, ОАЭ и в периметре стран БРИКС. На горизонте одного календарного года Татарстан может занять 15-20% в сегменте регулируемого российского рынка промышленного майнинга.При реализации умеренно позитивного сценария объем сектора регулируемых инвестиционных инструментов, таких как монетизация добытой криптовалюты, использование вычислительных мощностей майнинговых дата-центров, а также ПИФы, производные финансовые инструменты на цифровые валюты превысит три триллиона рублей до конца текущего года, он будет расти в геометрической прогрессии при условии сбалансированного регулирования российского рынка криптовалют, усиливая эффективность и инновационность российских финансов.Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"

Александр Барышников https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867782244_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_2c7250028d039094ad8554c59244d30c.jpg

