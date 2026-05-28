Чичваркин* уволил сооснователя "Евросети" с поста директора бутика

2026-05-28T04:45+0300

ЛОНДОН, 28 мая - ПРАЙМ. Предприниматель Евгений Чичваркин* (признан в РФ иноагентом) уволил своего давнего бизнес-партнера, сооснователя "Евросети" Тимура Артемьева с поста директора своего лондонского винного бутика Hedonism Wines, выяснило РИА Новости, изучив данные британского корпоративного реестра. "Прекращение полномочий директора… Тимура Артемьева", - говорится в реестре. Полномочия были прекращены 11 мая. Вместо него директором стал гражданин Франции Жюльен Ле Доар. Судя по его профилю в соцсети LinkedIn, он работает в магазине более 10 лет. Артемьев был назначен на должность директора в октябре 2025 года. До этого он также был директором компании с 2017 по 2022 год и с 2010 по 2013 год. С 2023 по 2025 год директором магазина была гражданская жена Чичваркина*, Татьяна Фокина. Артемьев – друг детства и давний бизнес-партнер Чичваркина*. В 1997 они в равных долях соосновали компанию "Торговый Дом Евросеть", владевшую одноименной сетью салонов сотовой связи. В 2008 году Артемьев примерно одновременно с Чичваркиным* эмигрировал в Великобританию. Судя по документам в корпоративном реестре, у Артемьева имеется британское гражданство.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

