https://1prime.ru/20260528/dividendy-870292734.html

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды в 2,71 рубля на акцию

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды в 2,71 рубля на акцию - 28.05.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды в 2,71 рубля на акцию

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 2,71 рубля на акцию, следует из сообщения компании. | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T17:02+0300

2026-05-28T17:02+0300

2026-05-28T17:02+0300

бизнес

акции

ростелеком

https://cdnn.1prime.ru/img/83056/89/830568987_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3a01d6fb36073ff8c7470c553b3be469.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 2,71 рубля на акцию, следует из сообщения компании. "Совет директоров ПАО "Ростелеком"... рекомендовал принять решение о выплате дивидендов по результатам 2025 года в денежной форме следующим образом: по обыкновенным акциям в размере 2,71 рубля на одну акцию... по привилегированным акциям типа "А" в размере 2,71 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении. Совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям предлагается выплатить 9,46 миллиарда рублей или 50,6% скорректированной чистой прибыли "Ростелекома" по МСФО за 2025 год. Совет директоров также определил 20 июля 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Совет директоров принял решение о проведении годового собрания акционеров компании 30 июня 2026 года в заочной форме. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 8 июня. Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 2025 году снизилась на 22%, до 18,7 миллиарда рублей. Дивиденды за 2024 год были выплачены из расчета 2,71 рубля на обыкновенную и 6,25 рубля на привилегированную акцию, совокупные выплаты составили 10,2 миллиарда рублей, или 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

https://1prime.ru/20260519/sud--870051885.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, акции, ростелеком