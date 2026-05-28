Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды в 2,71 рубля на акцию - 28.05.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды в 2,71 рубля на акцию
17:02 28.05.2026
 
Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды в 2,71 рубля на акцию

"Ростелеком" может выплатить дивиденды за 2025 год в размере 9,46 миллиарда рублей

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 2,71 рубля на акцию, следует из сообщения компании.
"Совет директоров ПАО "Ростелеком"... рекомендовал принять решение о выплате дивидендов по результатам 2025 года в денежной форме следующим образом: по обыкновенным акциям в размере 2,71 рубля на одну акцию... по привилегированным акциям типа "А" в размере 2,71 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении.
Совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям предлагается выплатить 9,46 миллиарда рублей или 50,6% скорректированной чистой прибыли "Ростелекома" по МСФО за 2025 год.
Совет директоров также определил 20 июля 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Совет директоров принял решение о проведении годового собрания акционеров компании 30 июня 2026 года в заочной форме. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 8 июня.
Суд удовлетворил иск Минцифры к "Ростелекому"
19 мая, 17:37
19 мая, 17:37
Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 2025 году снизилась на 22%, до 18,7 миллиарда рублей.
Дивиденды за 2024 год были выплачены из расчета 2,71 рубля на обыкновенную и 6,25 рубля на привилегированную акцию, совокупные выплаты составили 10,2 миллиарда рублей, или 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.
 
