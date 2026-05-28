Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, следует из материалов компании.

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, следует из материалов компании. "Прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении. Последний раз комбинат выплачивал дивиденды по результатам 2023 года - в размере 25,43 рубля на одну обыкновенную акцию. Согласно дивидендной политике НЛМК, условиями выплаты дивидендов является наличие прибыли, относящейся к акционерам, наличие рекомендаций совета директоров по размеру дивидендов и сохранение устойчивого финансового состояния компании. Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 2025 год снизилась на 48% в годовом выражении - до 63,15 миллиарда рублей. Прибыль, приходящаяся на долю акционеров, также сократилась на 48% - до 63,1 миллиарда рублей. Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы и производственные активы которой расположены в России, Европе и США.

