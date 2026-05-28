Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/dividendy-870295573.html
Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды - 28.05.2026, ПРАЙМ
Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, следует из материалов компании. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T18:11+0300
2026-05-28T18:11+0300
бизнес
нлмк
дивиденды
выплата дивидендов
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/84/763468476_0:64:902:571_1920x0_80_0_0_402660a4bd93efaaffd7ea4e747bd7af.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, следует из материалов компании. "Прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении. Последний раз комбинат выплачивал дивиденды по результатам 2023 года - в размере 25,43 рубля на одну обыкновенную акцию. Согласно дивидендной политике НЛМК, условиями выплаты дивидендов является наличие прибыли, относящейся к акционерам, наличие рекомендаций совета директоров по размеру дивидендов и сохранение устойчивого финансового состояния компании. Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 2025 год снизилась на 48% в годовом выражении - до 63,15 миллиарда рублей. Прибыль, приходящаяся на долю акционеров, также сократилась на 48% - до 63,1 миллиарда рублей. Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы и производственные активы которой расположены в России, Европе и США.
https://1prime.ru/20260326/nlmk-868652442.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/84/763468476_141:0:902:571_1920x0_80_0_0_c740a83dd8965241e46c34c935403e2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, нлмк, дивиденды, выплата дивидендов
Бизнес, НЛМК, дивиденды, выплата дивидендов
18:11 28.05.2026
 
Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года

© Фото : ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»" Новолипецкий металлургический комбинат
 Новолипецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
© Фото : ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, следует из материалов компании.
"Прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.
Последний раз комбинат выплачивал дивиденды по результатам 2023 года - в размере 25,43 рубля на одну обыкновенную акцию.
Согласно дивидендной политике НЛМК, условиями выплаты дивидендов является наличие прибыли, относящейся к акционерам, наличие рекомендаций совета директоров по размеру дивидендов и сохранение устойчивого финансового состояния компании.
Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 2025 год снизилась на 48% в годовом выражении - до 63,15 миллиарда рублей. Прибыль, приходящаяся на долю акционеров, также сократилась на 48% - до 63,1 миллиарда рублей.
Рабочий металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 2025 год снизилась на 48 процентов
26 марта, 17:08
Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы и производственные активы которой расположены в России, Европе и США.
 
БизнесНЛМКдивидендывыплата дивидендов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала