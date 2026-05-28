https://1prime.ru/20260528/dividendy-870295573.html
Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды - 28.05.2026, ПРАЙМ
Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, следует из материалов компании. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T18:11+0300
2026-05-28T18:11+0300
2026-05-28T18:11+0300
бизнес
нлмк
дивиденды
выплата дивидендов
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/84/763468476_0:64:902:571_1920x0_80_0_0_402660a4bd93efaaffd7ea4e747bd7af.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, следует из материалов компании. "Прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении. Последний раз комбинат выплачивал дивиденды по результатам 2023 года - в размере 25,43 рубля на одну обыкновенную акцию. Согласно дивидендной политике НЛМК, условиями выплаты дивидендов является наличие прибыли, относящейся к акционерам, наличие рекомендаций совета директоров по размеру дивидендов и сохранение устойчивого финансового состояния компании. Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 2025 год снизилась на 48% в годовом выражении - до 63,15 миллиарда рублей. Прибыль, приходящаяся на долю акционеров, также сократилась на 48% - до 63,1 миллиарда рублей. Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы и производственные активы которой расположены в России, Европе и США.
https://1prime.ru/20260326/nlmk-868652442.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/84/763468476_141:0:902:571_1920x0_80_0_0_c740a83dd8965241e46c34c935403e2e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, нлмк, дивиденды, выплата дивидендов
Бизнес, НЛМК, дивиденды, выплата дивидендов
Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, следует из материалов компании.
"Прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.
Последний раз комбинат выплачивал дивиденды по результатам 2023 года - в размере 25,43 рубля на одну обыкновенную акцию.
Согласно дивидендной политике НЛМК
, условиями выплаты дивидендов является наличие прибыли, относящейся к акционерам, наличие рекомендаций совета директоров по размеру дивидендов и сохранение устойчивого финансового состояния компании.
Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 2025 год снизилась на 48% в годовом выражении - до 63,15 миллиарда рублей. Прибыль, приходящаяся на долю акционеров, также сократилась на 48% - до 63,1 миллиарда рублей.
Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 2025 год снизилась на 48 процентов
Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы и производственные активы которой расположены в России, Европе
и США
.