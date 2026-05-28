Доллар утратил главное для россиян качество

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ещё несколько лет назад большинство россиян в ответ на вопрос, в чём хранить накопления, не раздумывая ответили бы, что в долларах. Американская валюта воспринималась как символ надёжности, защиты от инфляции и простой способ накопления. Однако за последний год ситуация стремительно меняется. Курс доллара продолжает снижаться, а отметка в 70 рублей рассматривается рынком как потенциально новый ориентир для валютного курса.Главная причина резкого и непрогнозируемого укрепления рубля — одномоментное влияние нескольких факторов. Ключевой из них — высокая ключевая ставка Банка России. Пока ставки по рублевым вкладам остаются на высоких уровнях, хранить сбережения в рублёвых активах становится прибыльнее. И если раньше доллар покупали, чтобы защититься от девальвации, то сейчас рублёвые депозиты способны приносить доход, который перекрывает колебания курса валюты.Другой фактор — высокие цены на энергоносители, которые экспортирует Россия. Это способствует дополнительному притоку валютной выручки экспортёров. Немаловажным фактором также является увеличение расчётов по внешнеэкономической деятельности между странами в национальных валютах. В результате доллар перестал быть безусловно лучшим вариантом для хранения сбережений.Население выбирает новые инструменты. Рублёвые вклады при высокой ключевой ставке — очевидная альтернатива доллару благодаря высокой доходности, страхованию вкладов и простоте. Инвестиции в фондовый рынок — на фоне снижения интереса к доллару всё больше россиян рассматривают отечественный фондовый рынок как альтернативу простым вкладам. Доступны корпоративные облигации, облигации федерального займа (фиксированный доход), акции российских эмитентов (потенциальный рост и дивиденды), а также паевые и биржевые фонды, инструменты денежного рынка. При инвестировании через индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) инвесторы дополнительно могут получить налоговые вычеты. Золото — во времена неопределённости интерес к вложениям в драгметалл традиционно растёт. Среди актуальных видов хранения сбережений — покупка инвестиционных золотых монет и слитков, а также обезличенные металлические счета (ОМС).Автор: Андрей Санакоев, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова
