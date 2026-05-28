Доллар утратил главное для россиян качество - 28.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260528/dollar-870140930.html
Ещё несколько лет назад большинство россиян в ответ на вопрос, в чём хранить накопления, не раздумывая ответили бы, что в долларах. Американская валюта... | 28.05.2026, ПРАЙМ
Мнения аналитиков, Финансы, Рынок, РЭУ им. Г.В.Плеханова, инвестиции
Доллар утратил главное для россиян качество

Финансист Санакоев назвал три варианта инвестиций вместо покупки долларов

Андрей Санакоев, старший преподаватель кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
Андрей Санакоев
Старший преподаватель кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ещё несколько лет назад большинство россиян в ответ на вопрос, в чём хранить накопления, не раздумывая ответили бы, что в долларах. Американская валюта воспринималась как символ надёжности, защиты от инфляции и простой способ накопления. Однако за последний год ситуация стремительно меняется. Курс доллара продолжает снижаться, а отметка в 70 рублей рассматривается рынком как потенциально новый ориентир для валютного курса.
Производство золотых слитков на Московском монетном дворе - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Россиянам раскрыли двойную выгоду вложений в золото
21 мая, 06:06
Главная причина резкого и непрогнозируемого укрепления рубля — одномоментное влияние нескольких факторов. Ключевой из них — высокая ключевая ставка Банка России. Пока ставки по рублевым вкладам остаются на высоких уровнях, хранить сбережения в рублёвых активах становится прибыльнее. И если раньше доллар покупали, чтобы защититься от девальвации, то сейчас рублёвые депозиты способны приносить доход, который перекрывает колебания курса валюты.
Другой фактор — высокие цены на энергоносители, которые экспортирует Россия. Это способствует дополнительному притоку валютной выручки экспортёров. Немаловажным фактором также является увеличение расчётов по внешнеэкономической деятельности между странами в национальных валютах. В результате доллар перестал быть безусловно лучшим вариантом для хранения сбережений.
Население выбирает новые инструменты. Рублёвые вклады при высокой ключевой ставке — очевидная альтернатива доллару благодаря высокой доходности, страхованию вкладов и простоте. Инвестиции в фондовый рынок — на фоне снижения интереса к доллару всё больше россиян рассматривают отечественный фондовый рынок как альтернативу простым вкладам.
Доступны корпоративные облигации, облигации федерального займа (фиксированный доход), акции российских эмитентов (потенциальный рост и дивиденды), а также паевые и биржевые фонды, инструменты денежного рынка. При инвестировании через индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) инвесторы дополнительно могут получить налоговые вычеты.
Золото — во времена неопределённости интерес к вложениям в драгметалл традиционно растёт. Среди актуальных видов хранения сбережений — покупка инвестиционных золотых монет и слитков, а также обезличенные металлические счета (ОМС).
Автор: Андрей Санакоев, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

