Доллар укрепляется в ожидании нового обострения ближневосточного конфликта - 28.05.2026, ПРАЙМ
Доллар укрепляется в ожидании нового обострения ближневосточного конфликта
2026-05-28T08:14+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара как защитного актива, в том числе и против инфляции, растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, вследствие сохранения напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов По состоянию на 8.05 мск курс евро к доллару снижается до 1,1593 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1626 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 159,57 иены со 159,52 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивает на 0,26% - до 99,49 пункта. "Международная политика и связанные с ней инфляционные риски остаются ключевой проблемой", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела глобальной количественной макростратегии Citi Алекса Сондерса (Alex Saunders). В четверг американский минфин сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе. Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в этом проливе, где нарушено движение из-за конфликта Ирана и США.
Рынок, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Citi
Доллар укрепляется в ожидании нового обострения ближневосточного конфликта

Курс доллара к евро и иене растет на фоне напряженности на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара как защитного актива, в том числе и против инфляции, растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, вследствие сохранения напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов
По состоянию на 8.05 мск курс евро к доллару снижается до 1,1593 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1626 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 159,57 иены со 159,52 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивает на 0,26% - до 99,49 пункта.
"Международная политика и связанные с ней инфляционные риски остаются ключевой проблемой", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела глобальной количественной макростратегии Citi Алекса Сондерса (Alex Saunders).
В четверг американский минфин сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе.
Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в этом проливе, где нарушено движение из-за конфликта Ирана и США.
 
