Финансист объяснила причины роста спроса на доллары в обменниках - 28.05.2026, ПРАЙМ
Финансист объяснила причины роста спроса на доллары в обменниках
Россияне активизировали покупку наличных долларов на фоне укрепления курса рубля и приближающегося сезона отпусков.
02:02 28.05.2026
 
Финансист объяснила причины роста спроса на доллары в обменниках

Финансист Горбунова объяснила, что стоит за ростом спроса на наличные доллары

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Россияне активизировали покупку наличных долларов на фоне укрепления курса рубля и приближающегося сезона отпусков. О том, с чем связан ажиотажный спрос, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.
"Рубль уже не сдержать". Что идет на смену доллару
25 мая, 07:07
По словам эксперта, спрос на доллары вызван сочетанием практических и психологических факторов. Перед сезоном отпусков россияне массово покупают валюту для поездок за рубеж из-за проблем с оплатой картами. Кроме того, снижение ставок по рублёвым депозитам и возобновление Минфином операций в рамках бюджетного правила (что может привести к дальнейшему ослаблению рубля) также подтолкнули граждан к конвертации сбережений в валюту.
“При этом доллар опускался до 70,95 рубля. Такой выгодный курс в сочетании с упомянутыми факторами толкает россиян в обменники", — пояснила Горбунова.
Укрепление рубля, в свою очередь, связано с высокой ценой на нефть, превышением экспорта над импортом и сохранением высокой ключевой ставки ЦБ.
Ажиотаж уже привёл к дефициту наличных долларов в некоторых банках. Из-за санкций прямой ввоз валюты из США и Европы невозможен, банки получают наличные через страны СНГ, где объёмы поставок ограничены. В условиях дефицита спред (разница между курсом покупки и продажи) может расшириться, что сделает покупку валюты с целью спекулятивного заработка невыгодной.
Однако, по словам эксперта, паниковать не нужно — дефицит носит временный характер. Покупка долларов оправдана для поездок за границу, но приобретать валюту лучше частями, чтобы сгладить колебания курса. Для долгосрочных накоплений рублёвые инструменты — вклады, ОФЗ, корпоративные облигации, фонды денежного рынка — остаются более привлекательными, так как приносят доходность выше инфляции.
 
