В ДВФУ разработали технологию сварки для ремонта трубопроводов в Арктике - 28.05.2026, ПРАЙМ
В ДВФУ разработали технологию сварки для ремонта трубопроводов в Арктике
Технологию сварки, которая позволит ремонтировать трубопроводы и суда в экстремальных арктических условиях, разработали в Дальневосточном федеральном... | 28.05.2026, ПРАЙМ
06:19 28.05.2026
 
В ДВФУ разработали технологию сварки, позволяющую ремонтировать трубопроводы в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - ПРАЙМ. Технологию сварки, которая позволит ремонтировать трубопроводы и суда в экстремальных арктических условиях, разработали в Дальневосточном федеральном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В Дальневосточном федеральном университете разработали новую технологию сварки, которая позволит ремонтировать трубопроводы и суда прямо в полевых арктических условиях", - сообщили в ДВФУ.
Опытные образцы успешно прошли все испытания: выдержали механические нагрузки, воздействие сероводорода, углекислого газа и соленой воды, уточнили в вузе.
Эксперты ДВФУ представили результаты работы и рассказали коллегам, как восстановить конструкции на месте с помощью дуговой наплавки биметалла в защитном газе в рамках сессии в Центре компетенций ПАО "НК "Роснефть" на "Морском конгрессе" во Владивостоке.
"Мы изготовили макетные биметаллические образцы при различных сочетаниях основного и плакирующего металлов и различных параметрах технологического процесса", - рассказал директор департамента промышленной безопасности Политехнического института ДВФУ, кандидат технических наук Александр Гридасов.
Он подчеркнул, что эффективность разработанной технологии и преимущества биметалла перед аналогами подтверждены результатами лабораторных испытаний, проведенных в научно-техническом сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого в рамках консорциума по реализации стратегического технологического проекта "Научно-производственные технологии Мирового океана, шельфа и Арктики
"Готовые макетные образцы для трубопроводов, перекачивающих нефть и газ, а также для корпусов судов и платформ, работающих во льдах и морской воде, проверили металлографически - посмотрели структуру под микроскопом, убедились, что нет пустот и трещин; механически - испытали на разрыв и изгиб; абразивно - доказали устойчивость к истиранию; а также коррозионно - поместили в агрессивную среду, имитирующую арктическую", - уточнили в вузе.
Отмечается, что результаты проекта меняют не только промышленность, но и образование. Созданная технология легла в основу двух университетских курсов, и в осеннем семестре студенты будут изучать дисциплины "Электродуговое аддитивное производство" для бакалавров и "Технология нанесения покрытий со специальными свойствами" для магистров.
 
