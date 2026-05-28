В ДВФУ разработали технологию сварки для ремонта трубопроводов в Арктике

2026-05-28T06:19+0300

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - ПРАЙМ. Технологию сварки, которая позволит ремонтировать трубопроводы и суда в экстремальных арктических условиях, разработали в Дальневосточном федеральном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В Дальневосточном федеральном университете разработали новую технологию сварки, которая позволит ремонтировать трубопроводы и суда прямо в полевых арктических условиях", - сообщили в ДВФУ. Опытные образцы успешно прошли все испытания: выдержали механические нагрузки, воздействие сероводорода, углекислого газа и соленой воды, уточнили в вузе. Эксперты ДВФУ представили результаты работы и рассказали коллегам, как восстановить конструкции на месте с помощью дуговой наплавки биметалла в защитном газе в рамках сессии в Центре компетенций ПАО "НК "Роснефть" на "Морском конгрессе" во Владивостоке. "Мы изготовили макетные биметаллические образцы при различных сочетаниях основного и плакирующего металлов и различных параметрах технологического процесса", - рассказал директор департамента промышленной безопасности Политехнического института ДВФУ, кандидат технических наук Александр Гридасов. Он подчеркнул, что эффективность разработанной технологии и преимущества биметалла перед аналогами подтверждены результатами лабораторных испытаний, проведенных в научно-техническом сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого в рамках консорциума по реализации стратегического технологического проекта "Научно-производственные технологии Мирового океана, шельфа и Арктики "Готовые макетные образцы для трубопроводов, перекачивающих нефть и газ, а также для корпусов судов и платформ, работающих во льдах и морской воде, проверили металлографически - посмотрели структуру под микроскопом, убедились, что нет пустот и трещин; механически - испытали на разрыв и изгиб; абразивно - доказали устойчивость к истиранию; а также коррозионно - поместили в агрессивную среду, имитирующую арктическую", - уточнили в вузе. Отмечается, что результаты проекта меняют не только промышленность, но и образование. Созданная технология легла в основу двух университетских курсов, и в осеннем семестре студенты будут изучать дисциплины "Электродуговое аддитивное производство" для бакалавров и "Технология нанесения покрытий со специальными свойствами" для магистров.

