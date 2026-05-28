Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько стоит клубника в мае - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260528/eksperty-870274011.html
Эксперты рассказали, сколько стоит клубника в мае
Эксперты рассказали, сколько стоит клубника в мае - 28.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько стоит клубника в мае
Медианная цена килограмма свежей клубники в мае составила почти 690 рублей, чуть доступнее стала малина с ценой за килограмм ягоды в 622 рубля, а немного дороже | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T04:48+0300
2026-05-28T04:48+0300
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870274011.jpg?1779932928
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Медианная цена килограмма свежей клубники в мае составила почти 690 рублей, чуть доступнее стала малина с ценой за килограмм ягоды в 622 рубля, а немного дороже вышла голубика - 1105 рублей за килограмм, подсчитали для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Малина (свежая), 1 килограмм – медианная цена при покупке - 622 рубля, клубника - 686 рублей, голубика - 1105 рублей", - приводят аналитики данные за период с 1 по 25 мая этого года. Из этой тройки ягод сильнее всего, по данным экспертов, по сравнению с прошлым годом выросли продажи малины - на 41%. У клубники и голубики динамика оказалась сопоставимой - рост на 30% и 29% соответственно. Россияне стали выбирать свежие ягоды значительно чаще, чем год назад, поскольку стало удобнее приобретать здоровые перекусы и сезонные продукты, объяснили такую динамику авторы исследования.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес, Экономика
04:48 28.05.2026
 
Эксперты рассказали, сколько стоит клубника в мае

Медианная цена килограмма клубники в мае составила почти 690 рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Медианная цена килограмма свежей клубники в мае составила почти 690 рублей, чуть доступнее стала малина с ценой за килограмм ягоды в 622 рубля, а немного дороже вышла голубика - 1105 рублей за килограмм, подсчитали для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Малина (свежая), 1 килограмм – медианная цена при покупке - 622 рубля, клубника - 686 рублей, голубика - 1105 рублей", - приводят аналитики данные за период с 1 по 25 мая этого года.
Из этой тройки ягод сильнее всего, по данным экспертов, по сравнению с прошлым годом выросли продажи малины - на 41%. У клубники и голубики динамика оказалась сопоставимой - рост на 30% и 29% соответственно.
Россияне стали выбирать свежие ягоды значительно чаще, чем год назад, поскольку стало удобнее приобретать здоровые перекусы и сезонные продукты, объяснили такую динамику авторы исследования.
 
ЭкономикаБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала