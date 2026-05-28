Эксперты рассказали, сколько стоит клубника в мае

2026-05-28T04:48+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Медианная цена килограмма свежей клубники в мае составила почти 690 рублей, чуть доступнее стала малина с ценой за килограмм ягоды в 622 рубля, а немного дороже вышла голубика - 1105 рублей за килограмм, подсчитали для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Малина (свежая), 1 килограмм – медианная цена при покупке - 622 рубля, клубника - 686 рублей, голубика - 1105 рублей", - приводят аналитики данные за период с 1 по 25 мая этого года. Из этой тройки ягод сильнее всего, по данным экспертов, по сравнению с прошлым годом выросли продажи малины - на 41%. У клубники и голубики динамика оказалась сопоставимой - рост на 30% и 29% соответственно. Россияне стали выбирать свежие ягоды значительно чаще, чем год назад, поскольку стало удобнее приобретать здоровые перекусы и сезонные продукты, объяснили такую динамику авторы исследования.

