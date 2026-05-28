Экспорт купальников из Китая в РФ в апреле вырос на пятую часть - 28.05.2026, ПРАЙМ
Экспорт купальников из Китая в РФ в апреле вырос на пятую часть
2026-05-28T05:46+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Экспорт купальных костюмов из Китая в Россию в апреле вырос на пятую часть в годовом выражении, а по итогам января-апреля - на 10%, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Суммарная стоимость поставок купальников из КНР в РФ по итогам апреля текущего года составила 6,6 миллиона долларов, что на 21% больше, чем годом ранее. В месячном выражении объем поставок сократился на 31%, до минимума с прошлого ноября. Всего за первые четыре месяца этого года Россия приобрела купальников у Китая на 35,3 миллиона долларов - на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году. Главным образом это были купальники для женщин - в апреле на них пришлось 6,3 миллиона долларов, а на мужские плавки и другие виды плавательных костюмов - 332,2 тысячи долларов. Среди мировых импортеров купальников из Китая Россия в апреле расположилась на пятом месте. Кроме нее в пятерку вошли США (69,2 миллиона долларов), Великобритания (12,4 миллиона), Испания (9,4 миллиона) и Япония (8,2 миллиона).
05:46 28.05.2026
 
