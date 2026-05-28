https://1prime.ru/20260528/eksport-870274647.html
Экспорт купальников из Китая в РФ в апреле вырос на пятую часть
Экспорт купальников из Китая в РФ в апреле вырос на пятую часть - 28.05.2026, ПРАЙМ
Экспорт купальников из Китая в РФ в апреле вырос на пятую часть
Экспорт купальных костюмов из Китая в Россию в апреле вырос на пятую часть в годовом выражении, а по итогам января-апреля - на 10%, подсчитало РИА Новости по... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T05:46+0300
2026-05-28T05:46+0300
2026-05-28T05:46+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
китай
кнр
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870274647.jpg?1779936372
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Экспорт купальных костюмов из Китая в Россию в апреле вырос на пятую часть в годовом выражении, а по итогам января-апреля - на 10%, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Суммарная стоимость поставок купальников из КНР в РФ по итогам апреля текущего года составила 6,6 миллиона долларов, что на 21% больше, чем годом ранее. В месячном выражении объем поставок сократился на 31%, до минимума с прошлого ноября.
Всего за первые четыре месяца этого года Россия приобрела купальников у Китая на 35,3 миллиона долларов - на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Главным образом это были купальники для женщин - в апреле на них пришлось 6,3 миллиона долларов, а на мужские плавки и другие виды плавательных костюмов - 332,2 тысячи долларов.
Среди мировых импортеров купальников из Китая Россия в апреле расположилась на пятом месте. Кроме нее в пятерку вошли США (69,2 миллиона долларов), Великобритания (12,4 миллиона), Испания (9,4 миллиона) и Япония (8,2 миллиона).
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, китай, кнр, рф
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, РФ
Экспорт купальников из Китая в РФ в апреле вырос на пятую часть
Экспорт купальников из Китая в Россию в апреле вырос на пятую часть
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Экспорт купальных костюмов из Китая в Россию в апреле вырос на пятую часть в годовом выражении, а по итогам января-апреля - на 10%, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Суммарная стоимость поставок купальников из КНР в РФ по итогам апреля текущего года составила 6,6 миллиона долларов, что на 21% больше, чем годом ранее. В месячном выражении объем поставок сократился на 31%, до минимума с прошлого ноября.
Всего за первые четыре месяца этого года Россия приобрела купальников у Китая на 35,3 миллиона долларов - на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Главным образом это были купальники для женщин - в апреле на них пришлось 6,3 миллиона долларов, а на мужские плавки и другие виды плавательных костюмов - 332,2 тысячи долларов.
Среди мировых импортеров купальников из Китая Россия в апреле расположилась на пятом месте. Кроме нее в пятерку вошли США (69,2 миллиона долларов), Великобритания (12,4 миллиона), Испания (9,4 миллиона) и Япония (8,2 миллиона).