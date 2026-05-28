Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ может арестовать активы Euroclear, заявил юрист - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/euroclear-870285668.html
ЦБ может арестовать активы Euroclear, заявил юрист
ЦБ может арестовать активы Euroclear, заявил юрист - 28.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ может арестовать активы Euroclear, заявил юрист
После получения исполнительного листа по своему иску к Euroclear Bank Банк России может инициировать арест активов бельгийского банка в РФ, заявил РИА Новости... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T13:36+0300
2026-05-28T13:36+0300
банки
финансы
россия
рф
euroclear bank
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e49b138f13b5ce1e6794fca069e61be.jpg
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. После получения исполнительного листа по своему иску к Euroclear Bank Банк России может инициировать арест активов бельгийского банка в РФ, заявил РИА Новости управляющий партнер юридической фирмы "Башилов, Носков и партнеры" Игорь Носков. Банк России 27 мая направил заявление о выдаче исполнительного листа в арбитражный суд Москвы, который 15 мая взыскал в его пользу порядка 200 миллиардов евро убытков с Euroclear, а 26 мая по заявлению регулятора обратил решение к немедленному исполнению. "Вероятно, дальнейшие действия Центрального банка России будут направлены на передачу исполнительного листа судебным приставам. Это повлечет арест всех активов, которые Euroclear Bank имеет на территории Российской Федерации", - сказал Носков. По его словам, не исключено также, что ЦБ начнет работу в зарубежных юрисдикциях – с целью признания российского судебного акта и принудительного взыскания суммы убытков в тех странах, где у Euroclear Bank есть активы. Эксперт отметил, что обращение решения к немедленному исполнению по заявлению истца допускается в исключительных случаях - более чем за 10 лет действия нормы в открытом доступе зафиксировано лишь 2 тысячи судебных актов, в которых она обсуждалась и (или) применялась. "При этом данный институт предусматривает обязательное внесение встречного обеспечения – на депозитный счет арбитражного суда должны быть перечислены денежные средства в размере присужденной суммы либо предоставлена банковская гарантия, поручительство или иное финансовое обеспечение на ту же сумму", - подчеркнул Носков. Он пояснил, что норма о встречном обеспечении носит императивный характер и гарантирует возврат средств, которые взыскатель может успеть взыскать с оппонента, если решение суда впоследствии будет отменено.
https://1prime.ru/20260526/tsbr-870236551.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c3351c3265a21d5cc20a8f22f2ea905.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, рф, euroclear bank, euroclear
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, Euroclear Bank, Euroclear
13:36 28.05.2026
 
ЦБ может арестовать активы Euroclear, заявил юрист

Юрист Носков: ЦБ, получив исполнительный лист, может инициировать арест активов Euroclear

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. После получения исполнительного листа по своему иску к Euroclear Bank Банк России может инициировать арест активов бельгийского банка в РФ, заявил РИА Новости управляющий партнер юридической фирмы "Башилов, Носков и партнеры" Игорь Носков.
Банк России 27 мая направил заявление о выдаче исполнительного листа в арбитражный суд Москвы, который 15 мая взыскал в его пользу порядка 200 миллиардов евро убытков с Euroclear, а 26 мая по заявлению регулятора обратил решение к немедленному исполнению.
"Вероятно, дальнейшие действия Центрального банка России будут направлены на передачу исполнительного листа судебным приставам. Это повлечет арест всех активов, которые Euroclear Bank имеет на территории Российской Федерации", - сказал Носков.
По его словам, не исключено также, что ЦБ начнет работу в зарубежных юрисдикциях – с целью признания российского судебного акта и принудительного взыскания суммы убытков в тех странах, где у Euroclear Bank есть активы.
Эксперт отметил, что обращение решения к немедленному исполнению по заявлению истца допускается в исключительных случаях - более чем за 10 лет действия нормы в открытом доступе зафиксировано лишь 2 тысячи судебных актов, в которых она обсуждалась и (или) применялась.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Банк России назвал акт суда по делу Euroclear справедливым
26 мая, 22:16
"При этом данный институт предусматривает обязательное внесение встречного обеспечения – на депозитный счет арбитражного суда должны быть перечислены денежные средства в размере присужденной суммы либо предоставлена банковская гарантия, поручительство или иное финансовое обеспечение на ту же сумму", - подчеркнул Носков.
Он пояснил, что норма о встречном обеспечении носит императивный характер и гарантирует возврат средств, которые взыскатель может успеть взыскать с оппонента, если решение суда впоследствии будет отменено.
 
БанкиФинансыРОССИЯРФEuroclear BankEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала