ЦБ может арестовать активы Euroclear, заявил юрист

2026-05-28T13:36+0300

МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. После получения исполнительного листа по своему иску к Euroclear Bank Банк России может инициировать арест активов бельгийского банка в РФ, заявил РИА Новости управляющий партнер юридической фирмы "Башилов, Носков и партнеры" Игорь Носков. Банк России 27 мая направил заявление о выдаче исполнительного листа в арбитражный суд Москвы, который 15 мая взыскал в его пользу порядка 200 миллиардов евро убытков с Euroclear, а 26 мая по заявлению регулятора обратил решение к немедленному исполнению. "Вероятно, дальнейшие действия Центрального банка России будут направлены на передачу исполнительного листа судебным приставам. Это повлечет арест всех активов, которые Euroclear Bank имеет на территории Российской Федерации", - сказал Носков. По его словам, не исключено также, что ЦБ начнет работу в зарубежных юрисдикциях – с целью признания российского судебного акта и принудительного взыскания суммы убытков в тех странах, где у Euroclear Bank есть активы. Эксперт отметил, что обращение решения к немедленному исполнению по заявлению истца допускается в исключительных случаях - более чем за 10 лет действия нормы в открытом доступе зафиксировано лишь 2 тысячи судебных актов, в которых она обсуждалась и (или) применялась. "При этом данный институт предусматривает обязательное внесение встречного обеспечения – на депозитный счет арбитражного суда должны быть перечислены денежные средства в размере присужденной суммы либо предоставлена банковская гарантия, поручительство или иное финансовое обеспечение на ту же сумму", - подчеркнул Носков. Он пояснил, что норма о встречном обеспечении носит императивный характер и гарантирует возврат средств, которые взыскатель может успеть взыскать с оппонента, если решение суда впоследствии будет отменено.

