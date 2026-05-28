В Европе пошли на жесткие меры в отношении украинцев, пишут СМИ
TEC: Европа осознала, что содержание украинских беженцев невыгодно
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Европейские страны осознали, что финансовая поддержка украинских беженцев становится обременительной, сообщает The European Conservative.
"По всей Европе правительства начали признавать, что систему экстренной поддержки украинских беженцев невозможно содержать в финансовом плане в долгосрочной перспективе", — говорится в статье.
В частности, ФРГ серьезно пересмотрела свою программу помощи, значительно уменьшив выплаты. В Польше появилась необходимость для беженцев найти работу, а в Ирландии ввели стимулирующие выплаты за возвращение украинцев на родину. Недавно к этим странам присоединилась и Чехия.
"Поддержка украинских беженцев стремительно сокращается по всему Европейскому Союзу", — сообщил автор материала.
Он уточнил, что изменение подходов связано и с экономическими трудностями в ЕС, где рынок труда испытывает напряжение, жизнь дорожает, и становится сложно обосновать значительные расходы на мигрантов.
Кабмин Чехии направил в понедельник в Палату депутатов парламента поправки к законодательству, ужесточающие условия предоставления статуса временной защиты находящимся в республике украинским беженцам. Временная защита беженцев с Украины в будущем перестанет действовать для лиц, находящихся за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Она также прекратит действовать для беженцев в случае их уголовной или административной высылки. МВД также больше не будет выдавать иностранцам с временной защитой проездные удостоверения личности и загранпаспорта, что ранее было возможно, если существовали доказательства, что человек не мог получить проездные документы в соответствующих органах своей страны.
По данным Евростата, общее количество беженцев в марте 2026 года составило 4,33 миллиона человек. Несмотря на постепенное сокращение просителей убежища, поток людей, въезжающих непосредственно с Украины, не останавливается.
