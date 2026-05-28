Происходящее на российской границе вызвало переполох в Финляндии

Враждебное отношение Финляндии к России неоправданно, поскольку она ей не угрожает, отметил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T16:35+0300

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Враждебное отношение Финляндии к России неоправданно, поскольку она ей не угрожает, отметил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Россия не представляет угрозы для Финляндии, но вступление в НАТО полностью меняет отношение Москвы к нашей стране. Позиция Финляндии по отношению к России необоснованна: такое враждебное поведение к соседу противоречит ее собственным интересам. Такое и происходит, когда государство вступает в НАТО", — написал он в соцсети X, комментируя финские военные учения.По словам политика, вступление в альянс лишь привело к различным проблемам для самих финнов, а также подрыву отношений с Россией.В Финляндии 22 мая недалеко от российских границ начались крупные сухопутные учения Karelian Sword. В маневрах принимают участие около десяти тысяч военнослужащих, в том числе из Британии и США, а также полторы тысячи единиц техники. Кроме того, пройдут тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников. Учения продлятся до 29 мая.Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

