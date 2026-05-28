Армения потеряет льготы на газ при вступлении в ЕС, предупредил Цивилев

2026-05-28T13:24+0300

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия не сможет поставлять энергоресурсы в Армению по льготным ценам, если республика войдет в состав Евросоюза, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, по которой мы поставляем сейчас", - сказал министр, комментируя свое письмо министерству территориального управления и инфраструктур Армении, в котором он заявил, что Россия рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в республику.

