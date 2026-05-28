Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армения потеряет льготы на газ при вступлении в ЕС, предупредил Цивилев - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/gaz-870285490.html
Армения потеряет льготы на газ при вступлении в ЕС, предупредил Цивилев
Армения потеряет льготы на газ при вступлении в ЕС, предупредил Цивилев - 28.05.2026, ПРАЙМ
Армения потеряет льготы на газ при вступлении в ЕС, предупредил Цивилев
Россия не сможет поставлять энергоресурсы в Армению по льготным ценам, если республика войдет в состав Евросоюза, заявил журналистам министр энергетики РФ... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T13:24+0300
2026-05-28T13:31+0300
газ
армения
рф
сергей цивилев
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861767380_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_107f082b7a7d36439de3300f7c4bbebb.jpg
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия не сможет поставлять энергоресурсы в Армению по льготным ценам, если республика войдет в состав Евросоюза, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, по которой мы поставляем сейчас", - сказал министр, комментируя свое письмо министерству территориального управления и инфраструктур Армении, в котором он заявил, что Россия рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в республику.
https://1prime.ru/20260527/likhachev-870260037.html
армения
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861767380_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_acec00e87b3a266f8a523a878a436ed1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, армения, рф, сергей цивилев, ес, россия
Газ, АРМЕНИЯ, РФ, Сергей Цивилев, ЕС, РОССИЯ
13:24 28.05.2026 (обновлено: 13:31 28.05.2026)
 
Армения потеряет льготы на газ при вступлении в ЕС, предупредил Цивилев

Цивилев: Россия не сможет поставлять льготные энергоресурсы в Армению, если та будет в ЕС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2025
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии Электроэнергия для развития Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия не сможет поставлять энергоресурсы в Армению по льготным ценам, если республика войдет в состав Евросоюза, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, по которой мы поставляем сейчас", - сказал министр, комментируя свое письмо министерству территориального управления и инфраструктур Армении, в котором он заявил, что Россия рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в республику.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Лихачев высказался о продлении работы энергоблока на АЭС в Армении
Вчера, 17:17
 
ГазАРМЕНИЯРФСергей ЦивилевЕСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала