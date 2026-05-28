Гонорар певца Мота за частное выступление достиг 8 миллионов рублей - 28.05.2026, ПРАЙМ
Гонорар певца Мота за частное выступление достиг 8 миллионов рублей
Гонорар певца Мота (Матвея Мельникова) за частное выступление достиг отметки в 8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ивент-агентстве. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T04:21+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Гонорар певца Мота (Матвея Мельникова) за частное выступление достиг отметки в 8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ивент-агентстве. По данным агентства, в сумму гонорара не входят расходы на технический и бытовой райдер артиста, которые оплачиваются заказчиком отдельно. В компании уточнили, что при оплате выступления по безналичному расчету к стоимости добавляется еще 23% от суммы гонорара. Эти средства идут на покрытие налоговых расходов с предполагаемого дохода артиста. Также представители певца бронируют дату выступления только после внесения предоплаты в размере 50% от общей стоимости концерта. По словам собеседника агентства, спрос на выступления артиста значительно вырос после того, как в соцсетях "завирусился" танец с платками под трек "Как к себе домой". В начале 2026 года песня неожиданно стала популярной в интернете: пользователи по всему миру начали снимать танцевальный тренд под этот трек, используя полотенца и платки. Мот - российский певец и автор песен, бывший участник лейбла Black Star. Широкую известность артист получил благодаря хитам "Капкан", "Сопрано", "Август - это ты" и другим композициям.
