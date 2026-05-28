Алтайский губернатор рассказал о росте интереса к сельхозпродукции

Интерес к сельхозпродукции из Алтайского края за рубежом увеличивается, объем экспорта вырос на 40% за 2025 год по сравнению с 2024 годом, сообщил губернатор... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T06:34+0300

БАРНАУЛ, 28 мая – ПРАЙМ. Интерес к сельхозпродукции из Алтайского края за рубежом увеличивается, объем экспорта вырос на 40% за 2025 год по сравнению с 2024 годом, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Растет интерес к нашей продукции АПК (агропромышленный комплекс - ред) и за рубежом. Ее экспорт в 2025 году вырос по отношению к 2024 году на 40% и составил почти 740 миллионов долларов США", - сказал Томенко во время ежегодного отчета об итогах деятельности правительства региона перед депутатами краевого законодательного собрания. Он напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача перед АПК к 2030 году увеличить объемы продукции сельского хозяйства на 25% по отношению к 2021 году, а агроэкспорт за тот же период нарастить в 1,5 раза. "По итогам 2025 года наши аграрии и пищепром увеличили экспорт продукции АПК уже в 1,7 раза по отношению к 2021 году, а объемы производства сельхозпродукции увеличили на 27%", - отметил Томенко. Губернатор поблагодарил всех работников алтайского агропрома и отметил, что важно закрепить, удержать достигнутые результаты и продолжить их наращивать.

