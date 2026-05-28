Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал о регулировании ИИ на финансовом рынке - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/ii-870283646.html
ЦБ рассказал о регулировании ИИ на финансовом рынке
ЦБ рассказал о регулировании ИИ на финансовом рынке - 28.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о регулировании ИИ на финансовом рынке
ЦБ РФ будет мягко регулировать развитие искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, следует из выводов регулятора по итогам обсуждения доклада... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T12:16+0300
2026-05-28T12:16+0300
финансы
банки
рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет мягко регулировать развитие искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, следует из выводов регулятора по итогам обсуждения доклада "Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке: текущий статус и условия дальнейшего развития". "Ключевыми направлениями развития ИИ на финансовом рынке станут мягкое регулирование и создание доверенных платформ для обмена данными. Банк России продолжит придерживаться технологически нейтрального подхода, который позволяет участникам рынка внедрять инновации и развивать ИИ", - указывает ЦБ. Кроме того, регулятор считает важным сохранять рамочный характер межотраслевого регулирования применения искусственного интеллекта, что должно позволить учесть особенности различных отраслей, текущий уровень его внедрения в них, а также специфичные для каждой отрасли риски. Со своей стороны участники рынка полагают, что для развития искусственного интеллекта необходимы доступность инфраструктуры, наличие качественных данных для обучения моделей, доверие к технологии и создание благоприятных регуляторных условий, отмечает Центробанк. Участники рынка также поддержали предложения Банка России о создании доверенных платформ для обмена данными - предполагается, что они позволят финансовым организациям совместно обучать модели искусственного интеллекта, чтобы противодействовать мошенничеству, оценивать риски и совершенствовать клиентские сервисы. Банк России также подготовит предложения о регулировании деятельности таких платформ, говорится в сообщении. Регулятор также собирается работать над снятием барьеров для использования на финансовом рынке технологий повышения конфиденциальности данных. Банк России продолжит работать над созданием благоприятных условий для развития искусственного интеллекта на финансовом рынке во взаимодействии с профильными ведомствами и участниками рынка, а также наблюдать за применением технологии финансовыми организациями, резюмировал регулятор.
https://1prime.ru/20260526/ii-870227475.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф, россия
Финансы, Банки, РФ, РОССИЯ
12:16 28.05.2026
 
ЦБ рассказал о регулировании ИИ на финансовом рынке

ЦБ пообещал мягко регулировать развитие ИИ на финансовом рынке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет мягко регулировать развитие искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, следует из выводов регулятора по итогам обсуждения доклада "Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке: текущий статус и условия дальнейшего развития".
"Ключевыми направлениями развития ИИ на финансовом рынке станут мягкое регулирование и создание доверенных платформ для обмена данными. Банк России продолжит придерживаться технологически нейтрального подхода, который позволяет участникам рынка внедрять инновации и развивать ИИ", - указывает ЦБ.
Кроме того, регулятор считает важным сохранять рамочный характер межотраслевого регулирования применения искусственного интеллекта, что должно позволить учесть особенности различных отраслей, текущий уровень его внедрения в них, а также специфичные для каждой отрасли риски.
Со своей стороны участники рынка полагают, что для развития искусственного интеллекта необходимы доступность инфраструктуры, наличие качественных данных для обучения моделей, доверие к технологии и создание благоприятных регуляторных условий, отмечает Центробанк.
Участники рынка также поддержали предложения Банка России о создании доверенных платформ для обмена данными - предполагается, что они позволят финансовым организациям совместно обучать модели искусственного интеллекта, чтобы противодействовать мошенничеству, оценивать риски и совершенствовать клиентские сервисы.
Искусственный интеллект - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Названы основные страхи россиян в отношении ИИ
26 мая, 16:21
Банк России также подготовит предложения о регулировании деятельности таких платформ, говорится в сообщении.
Регулятор также собирается работать над снятием барьеров для использования на финансовом рынке технологий повышения конфиденциальности данных.
Банк России продолжит работать над созданием благоприятных условий для развития искусственного интеллекта на финансовом рынке во взаимодействии с профильными ведомствами и участниками рынка, а также наблюдать за применением технологии финансовыми организациями, резюмировал регулятор.
 
ФинансыБанкиРФРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала