ЦБ рассказал о регулировании ИИ на финансовом рынке

ЦБ РФ будет мягко регулировать развитие искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, следует из выводов регулятора по итогам обсуждения доклада...

2026-05-28T12:16+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет мягко регулировать развитие искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, следует из выводов регулятора по итогам обсуждения доклада "Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке: текущий статус и условия дальнейшего развития". "Ключевыми направлениями развития ИИ на финансовом рынке станут мягкое регулирование и создание доверенных платформ для обмена данными. Банк России продолжит придерживаться технологически нейтрального подхода, который позволяет участникам рынка внедрять инновации и развивать ИИ", - указывает ЦБ. Кроме того, регулятор считает важным сохранять рамочный характер межотраслевого регулирования применения искусственного интеллекта, что должно позволить учесть особенности различных отраслей, текущий уровень его внедрения в них, а также специфичные для каждой отрасли риски. Со своей стороны участники рынка полагают, что для развития искусственного интеллекта необходимы доступность инфраструктуры, наличие качественных данных для обучения моделей, доверие к технологии и создание благоприятных регуляторных условий, отмечает Центробанк. Участники рынка также поддержали предложения Банка России о создании доверенных платформ для обмена данными - предполагается, что они позволят финансовым организациям совместно обучать модели искусственного интеллекта, чтобы противодействовать мошенничеству, оценивать риски и совершенствовать клиентские сервисы. Банк России также подготовит предложения о регулировании деятельности таких платформ, говорится в сообщении. Регулятор также собирается работать над снятием барьеров для использования на финансовом рынке технологий повышения конфиденциальности данных. Банк России продолжит работать над созданием благоприятных условий для развития искусственного интеллекта на финансовом рынке во взаимодействии с профильными ведомствами и участниками рынка, а также наблюдать за применением технологии финансовыми организациями, резюмировал регулятор.

