В России создали ИИ, который облегчит бухгалтерам работу с документами - 28.05.2026, ПРАЙМ
В России создали ИИ, который облегчит бухгалтерам работу с документами
В России создали ИИ, который облегчит бухгалтерам работу с документами
2026-05-28T23:14+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В России представили систему искусственного интеллекта (ИИ) для автоматической обработки и ввода данных из бухгалтерских документов, решение в том числе распознает акты, счета и накладные, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Smart Engines. "Smart Engines представила ИИ, который освобождает третью по массовости профессию России от рутины с документами. Платформа Smart Document Engine 3.4 автоматически классифицирует и с качеством до 99,9% распознает УПД, акты, счета, счета-фактуры, накладные, ТОРГ-12, КС-2, МХ-3 и другие документы для бухгалтерских операций и сверки номенклатуры", - рассказали там. Отмечается, что система поддерживает распознавание печатного и рукописного текста, а также контролирует наличие подписей и печатей в документах. За сутки ИИ способен обработать более 1,3 миллиона документов. В компании добавили, что технология работает на обычных компьютерах, серверах и смартфонах. "Искусственный интеллект активно внедряется в массовые профессии – ритейл, логистику. Однако именно в бухгалтерии ему впервые удалось снять с человека действительно значительный пласт рутинной работы – ввод и обработку первичной документации", – добавили в Smart Engines.
23:14 28.05.2026
 
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В России представили систему искусственного интеллекта (ИИ) для автоматической обработки и ввода данных из бухгалтерских документов, решение в том числе распознает акты, счета и накладные, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Smart Engines.
"Smart Engines представила ИИ, который освобождает третью по массовости профессию России от рутины с документами. Платформа Smart Document Engine 3.4 автоматически классифицирует и с качеством до 99,9% распознает УПД, акты, счета, счета-фактуры, накладные, ТОРГ-12, КС-2, МХ-3 и другие документы для бухгалтерских операций и сверки номенклатуры", - рассказали там.
Отмечается, что система поддерживает распознавание печатного и рукописного текста, а также контролирует наличие подписей и печатей в документах. За сутки ИИ способен обработать более 1,3 миллиона документов. В компании добавили, что технология работает на обычных компьютерах, серверах и смартфонах.
"Искусственный интеллект активно внедряется в массовые профессии – ритейл, логистику. Однако именно в бухгалтерии ему впервые удалось снять с человека действительно значительный пласт рутинной работы – ввод и обработку первичной документации", – добавили в Smart Engines.
