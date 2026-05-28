Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС усилит меры защиты промышленности от импорта китайской продукции - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/import-870277351.html
ЕС усилит меры защиты промышленности от импорта китайской продукции
ЕС усилит меры защиты промышленности от импорта китайской продукции - 28.05.2026, ПРАЙМ
ЕС усилит меры защиты промышленности от импорта китайской продукции
Евросоюз расширит использование квот на импорт и пошлины, чтобы защитить целые сектора своей промышленности от "экзистенциальной угрозы" импорта товаров КНР,... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T08:21+0300
2026-05-28T08:21+0300
мировая экономика
китай
брюссель
франция
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Евросоюз расширит использование квот на импорт и пошлины, чтобы защитить целые сектора своей промышленности от "экзистенциальной угрозы" импорта товаров КНР, заявил зампредседателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурне в интервью газете Financial Times. Ранее в мае издание Politico со ссылкой на разработанные Брюсселем предложения сообщало, что Евросоюз активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР. По данным издания, рассматриваются такие меры, как определение дополнительных секторов для проведения "защитных расследований", в рамках которых ЕС планирует оценить, как импорт может наносить ущерб местной промышленности, а также возможность введения тарифных квот. "ЕС будет более систематически вводить импортные квоты и пошлины, поскольку европейские отрасли, такие как химическая промышленность, металлургия и чистые технологии, находятся под угрозой уничтожения из-за... конкуренции со стороны Китая", - отмечает газета со ссылкой на Сежурне. Как подчеркивает Financial Times, защитные меры ЕС предусматривают квоты на импорт и применяют пошлины к товарам, превышающим эти квоты. Этот шаг включен в комплекс мер по защите европейского рынка и его промышленности от "дешевой китайской продукции и экспорта", как утверждает газета. Зампредседателя подчеркнул, что ЕС будет использовать защитные положения "в более общем плане" в отношении областей промышленности, а не только предприятий или конкретных видов сырья. По данным Financial Times, Европейская комиссия также рассматривает предложение пяти государств-членов, включая Францию, о разработке "инструмента устойчивости", который мог бы вводить квоты или дополнительные пошлины для поставщиков компаний, когда их импорт концентрируется выше определенного уровня. Особые меры будут обсуждаться еврокомиссарами на специальном заседании по Китаю в пятницу, добавляет издание. На прошлой неделе зампредседателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурне в интервью агентству Блумберг призвал европейские компании ускорить снижение зависимости от китайских поставщиков.
https://1prime.ru/20260528/prognoz-870261642.html
китай
брюссель
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, брюссель, франция, ес
Мировая экономика, КИТАЙ, Брюссель, ФРАНЦИЯ, ЕС
08:21 28.05.2026
 
ЕС усилит меры защиты промышленности от импорта китайской продукции

ЕС усилит применение квот для защиты промышленности от импорта продукции из Китая

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Евросоюз расширит использование квот на импорт и пошлины, чтобы защитить целые сектора своей промышленности от "экзистенциальной угрозы" импорта товаров КНР, заявил зампредседателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурне в интервью газете Financial Times.
Ранее в мае издание Politico со ссылкой на разработанные Брюсселем предложения сообщало, что Евросоюз активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР. По данным издания, рассматриваются такие меры, как определение дополнительных секторов для проведения "защитных расследований", в рамках которых ЕС планирует оценить, как импорт может наносить ущерб местной промышленности, а также возможность введения тарифных квот.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
"Лучше нас". Чем Россия удивила ЕС
07:07
"ЕС будет более систематически вводить импортные квоты и пошлины, поскольку европейские отрасли, такие как химическая промышленность, металлургия и чистые технологии, находятся под угрозой уничтожения из-за... конкуренции со стороны Китая", - отмечает газета со ссылкой на Сежурне.
Как подчеркивает Financial Times, защитные меры ЕС предусматривают квоты на импорт и применяют пошлины к товарам, превышающим эти квоты. Этот шаг включен в комплекс мер по защите европейского рынка и его промышленности от "дешевой китайской продукции и экспорта", как утверждает газета.
Зампредседателя подчеркнул, что ЕС будет использовать защитные положения "в более общем плане" в отношении областей промышленности, а не только предприятий или конкретных видов сырья.
По данным Financial Times, Европейская комиссия также рассматривает предложение пяти государств-членов, включая Францию, о разработке "инструмента устойчивости", который мог бы вводить квоты или дополнительные пошлины для поставщиков компаний, когда их импорт концентрируется выше определенного уровня. Особые меры будут обсуждаться еврокомиссарами на специальном заседании по Китаю в пятницу, добавляет издание.
На прошлой неделе зампредседателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурне в интервью агентству Блумберг призвал европейские компании ускорить снижение зависимости от китайских поставщиков.
 
Мировая экономикаКИТАЙБрюссельФРАНЦИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала