ЕС усилит меры защиты промышленности от импорта китайской продукции

2026-05-28T08:21+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Евросоюз расширит использование квот на импорт и пошлины, чтобы защитить целые сектора своей промышленности от "экзистенциальной угрозы" импорта товаров КНР, заявил зампредседателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурне в интервью газете Financial Times. Ранее в мае издание Politico со ссылкой на разработанные Брюсселем предложения сообщало, что Евросоюз активизирует усилия по снижению экономической зависимости от КНР. По данным издания, рассматриваются такие меры, как определение дополнительных секторов для проведения "защитных расследований", в рамках которых ЕС планирует оценить, как импорт может наносить ущерб местной промышленности, а также возможность введения тарифных квот. "ЕС будет более систематически вводить импортные квоты и пошлины, поскольку европейские отрасли, такие как химическая промышленность, металлургия и чистые технологии, находятся под угрозой уничтожения из-за... конкуренции со стороны Китая", - отмечает газета со ссылкой на Сежурне. Как подчеркивает Financial Times, защитные меры ЕС предусматривают квоты на импорт и применяют пошлины к товарам, превышающим эти квоты. Этот шаг включен в комплекс мер по защите европейского рынка и его промышленности от "дешевой китайской продукции и экспорта", как утверждает газета. Зампредседателя подчеркнул, что ЕС будет использовать защитные положения "в более общем плане" в отношении областей промышленности, а не только предприятий или конкретных видов сырья. По данным Financial Times, Европейская комиссия также рассматривает предложение пяти государств-членов, включая Францию, о разработке "инструмента устойчивости", который мог бы вводить квоты или дополнительные пошлины для поставщиков компаний, когда их импорт концентрируется выше определенного уровня. Особые меры будут обсуждаться еврокомиссарами на специальном заседании по Китаю в пятницу, добавляет издание. На прошлой неделе зампредседателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурне в интервью агентству Блумберг призвал европейские компании ускорить снижение зависимости от китайских поставщиков.

мировая экономика, китай, брюссель, франция, ес