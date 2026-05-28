Эксперты оценили идею исключения некоторых товаров из параллельного импорта - 28.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты оценили идею исключения некоторых товаров из параллельного импорта
2026-05-28T14:54+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Исключение ряда товаров и позиций из перечня параллельного импорта в РФ является сбалансированной мерой в свете появления новых поставщиков и развития собственного производства, никаким дефицитом это не грозит, такое мнение высказали журналистам ряд экспертов в области IT. Так, директор и партнер компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов напомнил, что изначально закон о параллельном импорте принимался с целью удовлетворения спроса и сохранения определенного потребительского комфорта на рынке, а именно для борьбы с возможными рисками и возникновением дефицита. "С моей точки зрения, решение об исключении ряда товаров и позиций из параллельного импорта - это вполне сбалансированная мера... По прошествии нескольких лет на полки пришли игроки из Поднебесной, из других дружественных государств, а также российские, отечественные бренды", - указал он. Директор дивизиона стратегических программ российской технологической компании Yadro Александр Понькин добавил, что все страны, развивающие собственную промышленность, так или иначе поддерживают национальных производителей. "В этом смысле Минпромторг старается проводить достаточно взвешенную политику: с одной стороны, создавать условия для роста российских производителей, с другой - учитывать потребности заказчиков и бизнеса. Важно, что такие решения принимаются с учетом реального состояния рынка: по ряду ключевых направлений производственные возможности внутри страны уже позволяют обеспечивать потребности корпоративных заказчиков", - подчеркнул он. По словам генерального директора АНО "Консорциум "Телекоммуникационное оборудование" Григория Ревазяна, пересмотр списка товаров для параллельного импорта не означает, что сформируется какой-либо дефицит. К тому же в перечне еще есть бренды и наименования продуктов, которые пока не удалось заместить. Обновленный перечень товаров, разрешенных к поставке на территорию России по механизму параллельного импорта, официально вступил в силу 27 мая. Из него пропали, в частности, электробритвы Braun, средства для ухода за полостью рта Biorepair, некоторые позиции компьютерной техники.
Эксперт Мясоедов назвал исключение товаров из параллельного импорта сбалансированной мерой

