В Японии оценили встречи с представителями России
Встречи с участием представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов, которые состоялись в России, были... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T05:22+0300
экономика
россия
мировая экономика
мид
ТОКИО, 28 мая - ПРАЙМ, Ксения Нака. Встречи с участием представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов, которые состоялись в России, были деловыми, сказала представитель японского министерства экономики в беседе с РИА Новости. Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26-27 мая. Как сообщало министерство экономики Японии РИА Новости, в ходе визита были запланированы встречи на правительственном уровне. "Мы оцениваем состоявшиеся встречи как деловые", - сказала представитель министерства экономики Японии РИА Новости. В ходе визита представителей министерства экономики, торговли и промышленности, японского МИД и бизнес-кругов состоялся ряд встреч с представителями министерстве экономического развития России и министерства промышленности и торговли, а также с рядом экономических организаций России.
