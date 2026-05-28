https://1prime.ru/20260528/japonija-870274309.html

В Японии оценили встречи с представителями России

В Японии оценили встречи с представителями России - 28.05.2026, ПРАЙМ

В Японии оценили встречи с представителями России

Встречи с участием представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов, которые состоялись в России, были... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T05:22+0300

2026-05-28T05:22+0300

2026-05-28T05:34+0300

экономика

россия

мировая экономика

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870274309.jpg?1779935674

ТОКИО, 28 мая - ПРАЙМ, Ксения Нака. Встречи с участием представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов, которые состоялись в России, были деловыми, сказала представитель японского министерства экономики в беседе с РИА Новости. Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26-27 мая. Как сообщало министерство экономики Японии РИА Новости, в ходе визита были запланированы встречи на правительственном уровне. "Мы оцениваем состоявшиеся встречи как деловые", - сказала представитель министерства экономики Японии РИА Новости. В ходе визита представителей министерства экономики, торговли и промышленности, японского МИД и бизнес-кругов состоялся ряд встреч с представителями министерстве экономического развития России и министерства промышленности и торговли, а также с рядом экономических организаций России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, мид