Токио намерен защищать активы японских компаний в России
Правительство Японии намерено защищать активы японских компаний в России, одновременно продолжая санкционную политику в координации со странами G7, заявил... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T05:55+0300
Кихара: Токио намерен защищать активы японских компаний в России
ТОКИО, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство Японии намерено защищать активы японских компаний в России, одновременно продолжая санкционную политику в координации со странами G7, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26-27 мая. В ходе визита состоялся ряд встреч с представителями министерства экономического развития России и министерства промышленности и торговли, а также с рядом экономических организаций России.
"Насколько мне известно, они провели встречи с представителями правительства и соответствующих экономических организаций", — сказал Кихара на пресс-конференции.
По его словам, на встречах с российскими правительственными структурами японская сторона поддерживала контакты "с точки зрения защиты активов японских компаний на местах" и подтвердила важность продолжения такого взаимодействия. Кихара также сообщил, что с экономическими организациями обсуждались российская экономика, состояние промышленности и ситуация вокруг японских компаний, работающих в России.
"Япония и впредь будет, координируя действия с G7, продолжать санкции против России и одновременно прилагать усилия для надежной защиты активов японских компаний, работающих в России", — добавил генсек кабмина.