Каллас сделала дерзкое заявление о Путине - 28.05.2026, ПРАЙМ
Каллас сделала дерзкое заявление о Путине
Каллас: для начала мирных переговоров по Украине РФ должна прекратить огонь

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину необходимо прекратить огонь для того, чтобы состоялись мирные переговоры по Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью Der Spiegel.
"Он должен остановить конфликт. Россия должна прекратить бомбардировки <…>. Она должна согласиться на безоговорочное прекращение огня", — утверждает она.
По ее словам, Европа должна быть вовлечена в переговорный процесс и имеет право требовать уступок от России.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговоры по урегулированию конфликта в Украине будут неизбежно трудными и насыщенными множеством важных деталей. Он подчеркнул, что прекращение огня, которое позволит начать полноценные мирные переговоры, возможно, если Владимир Зеленский прикажет Вооружённым силам Украины покинуть территорию Донбасса.
