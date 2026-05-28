Каллас сделала дерзкое заявление о Путине
2026-05-28T12:02+0300
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину необходимо прекратить огонь для того, чтобы состоялись мирные переговоры по Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью Der Spiegel. "Он должен остановить конфликт. Россия должна прекратить бомбардировки <…>. Она должна согласиться на безоговорочное прекращение огня", — утверждает она.По ее словам, Европа должна быть вовлечена в переговорный процесс и имеет право требовать уступок от России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговоры по урегулированию конфликта в Украине будут неизбежно трудными и насыщенными множеством важных деталей. Он подчеркнул, что прекращение огня, которое позволит начать полноценные мирные переговоры, возможно, если Владимир Зеленский прикажет Вооружённым силам Украины покинуть территорию Донбасса.
