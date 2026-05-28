https://1prime.ru/20260528/kallas-870288947.html
"Полная дура". На Западе поразились конфузу Каллас
"Полная дура". На Западе поразились конфузу Каллас - 28.05.2026, ПРАЙМ
"Полная дура". На Западе поразились конфузу Каллас
Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон в соцсети X выразил резкую критику в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас из-за ее заявления об... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T15:19+0300
2026-05-28T15:19+0300
2026-05-28T15:19+0300
киев
запад
украина
дмитрий медведев
кая каллас
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон в соцсети X выразил резкую критику в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас из-за ее заявления об эвакуации американского посольства из Киева. "Эта женщина — полная дура. Совершенно несерьезная", — написал он.В четверг представитель Министерства иностранных дел Украины, Георгий Тихий, опроверг слова Каллас о выезде сотрудников посольства США из украинской столицы. Американское посольство также опровергло заявление главы дипломатии ЕС. В понедельник российское МИД сообщило, что атака украинских вооружённых сил на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения. В связи с этим российские вооружённые силы начали систематически наносить удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство настоятельно рекомендовало иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипломатических миссий, покинуть Киев в кратчайшие сроки. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя отказ ЕС эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД, заметил, что у Европейского союза, видимо, есть "лишние" дипломаты.
https://1prime.ru/20260528/kallas-870283244.html
https://1prime.ru/20260524/kallas-870184863.html
киев
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, запад, украина, дмитрий медведев, кая каллас, мид, ес
Киев, ЗАПАД, УКРАИНА, Дмитрий Медведев, Кая Каллас, МИД, ЕС
"Полная дура". На Западе поразились конфузу Каллас
Пилкингтон назвал Каллас дурой из-за заявления о якобы выезде посольства США из Киева