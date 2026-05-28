"Полная дура". На Западе поразились конфузу Каллас - 28.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260528/kallas-870288947.html
2026-05-28T15:19+0300
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон в соцсети X выразил резкую критику в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас из-за ее заявления об эвакуации американского посольства из Киева. "Эта женщина — полная дура. Совершенно несерьезная", — написал он.В четверг представитель Министерства иностранных дел Украины, Георгий Тихий, опроверг слова Каллас о выезде сотрудников посольства США из украинской столицы. Американское посольство также опровергло заявление главы дипломатии ЕС. В понедельник российское МИД сообщило, что атака украинских вооружённых сил на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения. В связи с этим российские вооружённые силы начали систематически наносить удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство настоятельно рекомендовало иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипломатических миссий, покинуть Киев в кратчайшие сроки. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя отказ ЕС эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД, заметил, что у Европейского союза, видимо, есть "лишние" дипломаты.
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон в соцсети X выразил резкую критику в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас из-за ее заявления об эвакуации американского посольства из Киева.
"Эта женщина — полная дура. Совершенно несерьезная", — написал он.
В четверг представитель Министерства иностранных дел Украины, Георгий Тихий, опроверг слова Каллас о выезде сотрудников посольства США из украинской столицы. Американское посольство также опровергло заявление главы дипломатии ЕС.
В понедельник российское МИД сообщило, что атака украинских вооружённых сил на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения. В связи с этим российские вооружённые силы начали систематически наносить удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство настоятельно рекомендовало иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипломатических миссий, покинуть Киев в кратчайшие сроки.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя отказ ЕС эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД, заметил, что у Европейского союза, видимо, есть "лишние" дипломаты.
