https://1prime.ru/20260528/kallas-870288947.html

"Полная дура". На Западе поразились конфузу Каллас

"Полная дура". На Западе поразились конфузу Каллас - 28.05.2026, ПРАЙМ

"Полная дура". На Западе поразились конфузу Каллас

Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон в соцсети X выразил резкую критику в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас из-за ее заявления об... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T15:19+0300

2026-05-28T15:19+0300

2026-05-28T15:19+0300

киев

запад

украина

дмитрий медведев

кая каллас

мид

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон в соцсети X выразил резкую критику в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас из-за ее заявления об эвакуации американского посольства из Киева. "Эта женщина — полная дура. Совершенно несерьезная", — написал он.В четверг представитель Министерства иностранных дел Украины, Георгий Тихий, опроверг слова Каллас о выезде сотрудников посольства США из украинской столицы. Американское посольство также опровергло заявление главы дипломатии ЕС. В понедельник российское МИД сообщило, что атака украинских вооружённых сил на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения. В связи с этим российские вооружённые силы начали систематически наносить удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство настоятельно рекомендовало иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипломатических миссий, покинуть Киев в кратчайшие сроки. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя отказ ЕС эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД, заметил, что у Европейского союза, видимо, есть "лишние" дипломаты.

https://1prime.ru/20260528/kallas-870283244.html

https://1prime.ru/20260524/kallas-870184863.html

киев

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, запад, украина, дмитрий медведев, кая каллас, мид, ес