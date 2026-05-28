Каллас опозорилась из-за нового заявления о Киеве
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг слова главы евродипломатии Каи Каллас об эвакуации сотрудников американского...
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг слова главы евродипломатии Каи Каллас об эвакуации сотрудников американского посольства из Киева, сообщает "РБК-Украина"."Информация о выезде посольства США не соответствует действительности", — заявил Тихий.Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал странным заявление Каллас, отметили в публикации.В самом американском посольстве тоже опровергли утверждение главы евродипломатии."В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными", — говорится в публикации ведомства в социальной сети X.В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем российские ВС приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на фоне отказа ЕС эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД заявил, что у евроблока, похоже, имеются "лишние" дипломаты.
