Первые беспилотные трансграничные грузоперевозки запустят в четверг

2026-05-28T00:16+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Первые беспилотные грузоперевозки в сообщении России с другим государством на беспилотниках "Камаза" будут запущены в четверг. О планах по запуску 28 мая первых трансграничных беспилотных грузоперевозок сообщал в ходе форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум 2026" статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. При этом страну, в сообщении с которой поедут грузовики, он не уточнял. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе визита российского лидера покажут видеоролик, который посвящен запуску первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных грузовых автомобилей. Также в конце марта министр транспорта РФ Андрей Никитин говорил в интервью РИА Новости о планах России и Китая в 2026 году протестировать запуск беспилотных грузовиков по мосту между странами. Помимо этого, он отмечал интерес к таким перевозкам со стороны Белоруссии и Казахстана.

