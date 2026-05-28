Первые беспилотные трансграничные грузоперевозки запустят в четверг
2026-05-28T00:16+0300
бизнес, россия, рф, казахстан, китай, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, камаз
Первые трансграничные грузоперевозки на беспилотниках "Камаза" запустят в четверг
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Первые беспилотные грузоперевозки в сообщении России с другим государством на беспилотниках "Камаза" будут запущены в четверг.
О планах по запуску 28 мая первых трансграничных беспилотных грузоперевозок сообщал в ходе форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум 2026" статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. При этом страну, в сообщении с которой поедут грузовики, он не уточнял.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе визита российского лидера покажут видеоролик, который посвящен запуску первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных грузовых автомобилей.
Также в конце марта министр транспорта РФ Андрей Никитин говорил в интервью РИА Новости о планах России и Китая в 2026 году протестировать запуск беспилотных грузовиков по мосту между странами. Помимо этого, он отмечал интерес к таким перевозкам со стороны Белоруссии и Казахстана.