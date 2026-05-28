Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о соглашениях по сотрудничеству России и Казахстана - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/kazakhstan-870281107.html
Путин рассказал о соглашениях по сотрудничеству России и Казахстана
Путин рассказал о соглашениях по сотрудничеству России и Казахстана - 28.05.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о соглашениях по сотрудничеству России и Казахстана
Солидный пакет соглашений по сотрудничеству России и Казахстана подготовлен на подписание, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T10:45+0300
2026-05-28T10:53+0300
россия
казахстан
рф
астана
владимир путин
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1c/870279506_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_75ceca5c33fdfc36c1b596e774a0acc6.jpg
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Солидный пакет соглашений по сотрудничеству России и Казахстана подготовлен на подписание, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане. "Подготовлен также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов", - сказал Путин."Россия в числе ведущих торговых партнеров Республики (Казахстан - ред.), в 2025 уверенно рос товарооборот", - добавил президент.Глава государства отметил, что между странами реализуются семь совместных инвестпроектов, и "это только начало"."Потому что мы обсуждали это, наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые безусловно принесут очень хорошие результаты", - уточнил Путин.
https://1prime.ru/20260528/eksport-870279004.html
казахстан
рф
астана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1c/870279506_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9835521d90a34e560a8594d42b097d2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казахстан, рф, астана, владимир путин, алексей оверчук
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Астана, Владимир Путин, Алексей Оверчук
10:45 28.05.2026 (обновлено: 10:53 28.05.2026)
 
Путин рассказал о соглашениях по сотрудничеству России и Казахстана

Путин: подготовлен на подписание пакет соглашений по сотрудничеству России и Казахстана

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Солидный пакет соглашений по сотрудничеству России и Казахстана подготовлен на подписание, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
"Подготовлен также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов", - сказал Путин.
"Россия в числе ведущих торговых партнеров Республики (Казахстан - ред.), в 2025 уверенно рос товарооборот", - добавил президент.
Глава государства отметил, что между странами реализуются семь совместных инвестпроектов, и "это только начало".
"Потому что мы обсуждали это, наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые безусловно принесут очень хорошие результаты", - уточнил Путин.
Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
Россия планирует наращивать высокотехнологичный экспорт в Казахстан
10:24
 
РОССИЯКАЗАХСТАНРФАстанаВладимир ПутинАлексей Оверчук
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала