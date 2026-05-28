Путин рассказал о соглашениях по сотрудничеству России и Казахстана

Солидный пакет соглашений по сотрудничеству России и Казахстана подготовлен на подписание, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T10:45+0300

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Солидный пакет соглашений по сотрудничеству России и Казахстана подготовлен на подписание, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане. "Подготовлен также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов", - сказал Путин."Россия в числе ведущих торговых партнеров Республики (Казахстан - ред.), в 2025 уверенно рос товарооборот", - добавил президент.Глава государства отметил, что между странами реализуются семь совместных инвестпроектов, и "это только начало"."Потому что мы обсуждали это, наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые безусловно принесут очень хорошие результаты", - уточнил Путин.

