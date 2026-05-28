Путин и Токаев подписали заявление об основах дружбы народов

2026-05-28T11:57+0300

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана, передает корреспондент РИА Новости. Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. В четверг лидеры двух стран провели российско-казахстанские переговоры, после которых состоялась церемония подписания документов. Как отмечал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в совместном заявлении о семи основах дружбы и добрососедства народов обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества. Как подчеркивал помощник российского лидера, семь основ охватывают ключевые направления взаимодействия России и Казахстана не только на государственном, но и на человеческом уровне. Первая основа - общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Вторая основа - общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога. Третья основа - общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества, четвертая - экономическое партнерство, пятая - языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость. Шестая основа - молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта. Cедьмая основа - это совместный взгляд в будущее.

россия, мировая экономика, казахстан, рф, владимир путин, юрий ушаков